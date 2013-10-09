Рада провалила закон об отмене пенсионных льгот депутатам и чиновникам

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали лишь 198 (при необходимых 226 - УНИАН) из 327 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Из фракции Партии регионов законопроект поддержали только три народных депутата, из фракции “Батькивщина” - 77, “УДАР” — 35, “Свобода” - 34, КПУ — 31, внефракционных — 18.

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Проектом предлагалось внести изменения в законы «О статусе народного депутата Украины», «О Кабинете Министров Украины», «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». В результате внесения этих изменений пенсионеры – Президент Украины, народные депутаты всех созывов, бывшие члены правительства, будут получать пенсию на общих основаниях, определенных законом «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

В объяснительной записке к законопроекту отмечается, что «на фоне многомиллиардного дефицита бюджета Пенсионного фонда и государственного бюджета Украины, унизительно низких пенсий большинства пенсионеров целые категории граждан получают пенсии на основании отдельных законов по льготному принципу. Сохранение особого принципа начисления пенсий для Президента Украины, членов Кабинета министров Украины, народных депутатов и др. является неоправданным. Эти категории лиц должны получать пенсии на общих основаниях, что будет отвечать принципу социальной справедливости, равенства граждан перед законом и позволит перераспределить финансовые ресурсы в интересах остальных пенсионеров».

Один из авторов законопроекта, депутат от «УДАРа» Павел Розенко отметил, что на сегодняшний день средний размер пенсии для простых людей составляет приблизительно от 900 до 1,2 тыс. грн.

«3 миллиона украинцев получают пенсии меньше одной тысячи гривен, и выжить на эти средства практически невозможно», - добавил он.

По словам депутата, «вместе с тем, у таможенников сегодня пенсия составляет 6,5 тыс. грн, у судей, прокуроров - 7,5 тыс., у бывших народных депутатов и чиновников высокого уровня пенсия достигает 15 тыс. грн».

В свою очередь депутат от Партии регионов Ярослав Сухой назвал этот законопроект «пиаром». По его словам, на сегодняшний день в Украине «есть 648 пенсионеров - бывшие депутаты на 13,5 миллионов пенсионеров. Это что-то даст? Я посчитал, что если ликвидировать все их выплаты, а это сделать невозможно, потому что все они где-то работали, то это будет 0,64 гривне на одного пенсионера. Это стоит болтовни? Это примитивный пиар, политическая спекуляция», - сказал Сухой.