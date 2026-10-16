'Укрзализныця' добавила в своё приложение новую важную функцию

Там пояснили, что взяли "усредненные статистические данные" за последние десять суток, чтобы данные были максимально актуальными.

В приложении компании "Укрзализныця" отныне доступна возможность просмотреть среднее количество эвакуационных остановок и задержек для выбранного поезда за последние 10 суток. Об этом пресс-служба компании сообщила в Telegram.

Там пояснили, что взяли "усредненную статистику" за последние десять суток, чтобы данные были максимально актуальными.

"Но подчеркиваем, что это не гарантия и не обещание, а справочная информация для прогнозирования форс-мажорных обстоятельств во время путешествия. Мы существенно сократили долю задержек в октябре, но безопасность остается нашим приоритетом. Поэтому мы выбираем честность - и будем регулярно обновлять эту справку, чтобы вы могли взвешенно выбрать маршрут и рейс", - добавили там.

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Новости "Укрзализныци"

Ранее стало известно, что с 20 октября "Укрзализныця" планирует отменить сразу два поезда - № 79/80 Днепр-Львов и № 31/32 Запорожье-Перемышль. Это решение в компании объяснили ухудшением ситуации с безопасностью. Отмечается, что это привело к значительному снижению пассажиропотока.

В то же время в компании отметили, что из Днепра во Львов пока доступен еще ряд альтернативных поездов. В частности: № 39/40, 5/6, 3/4, 85/86, 41/42, 61/62, 261/262 и 127/128. Для поездки в Перемышль пассажиры могут выбрать варианты с пересадкой во Львове или Киеве.

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