Сторонники Тимошенко покинут палаточный городок после саммита в Вильнюсе

После саммита «Восточного партнерства» в Вильнюсе активисты планируют покинуть палаточный городок, установленный на Крещатике два года назад в поддержку экс-премьер-министра Юлии Тимошенко, сообщает “Комсомольская правда в Украине”.

“Мы свернем лагерь после саммита в Вильнюсе. Ожидаем, что на нем Виктор Янукович подпишет Соглашение об ассоциации с ЕС. Мы оказывали поддержку экс-премьеру в течение двух лет. Могли бы и дольше, но грядут холода”, - сообщил "Комсомольской правде" активист "Батькивщины" Александр Даньков.

В палаточном городке также говорят, что народные депутаты, ранее часто посещавшие это место, теперь заходят редко.

В то же время оппозиция еще не решила, когда же закроют городок и будет ли прекращена его деятельность, поскольку этот вопрос пока даже не обсуждался. Об этом сообщил "КП" народный депутат Юрий Одарченко, курирующий палаточный лагерь.

“Пока что это не обсуждалось, ведь неизвестно еще, что будет решено по Тимошенко. Городок функционирует, и информации о прекращении его деятельности у меня нет”, - сказал Одарченко.

Он также утверждает, что частенько бывает в городке, как и его помощники, которые ведут работу в его общественной приемной.