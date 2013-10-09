В Азербайджане результаты выборов "слили" до начала голосования

За день до президентских выборов в Азербайджане, проводящихся 9 октября, в социальных сетях появилась информация о результатах голосования. Об этом пишет Lenta.ru.

Согласно источнику, результаты выборов — с точностью до сотой доли процента — были указаны в специальных приложениях для iOS и Android. Эти приложения были разработаны компанией «Happy Baku» (как утверждается, к их разработке имеет также отношение ЦИК республики).

В приложениях, активированных 8 октября, содержалась информация, что за действующего президента Ильхама Алиева проголосовали 72,76 процента избирателей. За кандидата от объединенной оппозиции Джамиля Гасанлы — 7,4 процента.

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На приложение обратили внимание журналисты азербайджанского интернет-ресурса «Meydan TV». Они сделали скриншоты и опубликовали их в Facebook. После этого, по сведениям журналиста Мовсуна Гаджиева, исполнительный директор компании «Happy Baku» Вусал Исаев связался с менеджером «Meydan TV» и пытался договориться об удалении скриншотов, однако получил отказ.

Представитель ЦИКа Азер Сарыев, как передает Contact.az, отмежевался от обнародованных данных, возложив ответственность на компанию, разработавшую приложение.

Голосование в Азербайджане началось в среду, 9 октября, в 08:00 по местному времени (06:00 по киевскому). По данным ЦИКа на 10:00 явка избирателей составила около 18 процентов (проголосовали около 930 тысяч человек).

Кандидат от объединенной оппозиции Джамиль Гасанлы при этом уже пожаловался на фальсификации. «На ряде избирательных участков зафиксированы случаи массовых вбросов бюллетеней. К сожалению, многие представители власти участвуют в фальсификациях», — заявил он.

Действующий президент Ильхам Алиев баллотируется на очередной, третий по счету срок (такую возможность ему дали поправки в конституцию, внесенные ранее). Помимо него в выборах участвуют девять кандидатов.

Ильхам Алиев правит Азербайджаном с 2003 года. На президентском посту он сменил своего отца Гейдара. В 2008 году, когда Ильхам Алиев переизбирался на второй срок, он, по официальным данным, набрал около 89 процентов голосов.