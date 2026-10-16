В США уверяют, что Трамп не причастен к ограничению доступа Украины к Starshield

Чиновник не исключает, что соответствующее решение могли принять другие представители американской администрации или учреждения.

Президент США Дональд Трамп не отдавал распоряжений об ограничении доступа Украины к спутниковой системе Starshield компании SpaceX. Об этом заявил высокопоставленный американский чиновник, сообщает Bloomberg.

На вопрос, приказывал ли президент США ограничить использование Украиной комплекса Starshield, чиновник в четверг ответил, что президент никогда не обращался с таким запросом.

В то же время американский чиновник не исключает, что соответствующее решение могли принять другие представители американской администрации или учреждения.

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В издании напомнили, что Starshield - это военная версия спутниковых коммуникационных технологий, связанных со Starlink. Хотя правительство США располагает сетью Starshield, которой оно владеет и управляет, SpaceX также предлагает Starshield в качестве связи военного уровня, опирающейся на собственную спутниковую сеть компании Starlink.

По информации Bloomberg, компания SpaceX контролирует системы, связанные с коммерческим Starlink. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил изданию, что именно в компании ограничили подключение терминалов, но неизвестно, кто и почему принял окончательное решение.

Что произошло со Starlink

Как сообщал УНИАН, в ночь на 14 октября компания SpaceX ограничила скорость работы терминалов Starlink во время движения по территории Украины.

Константин Корсун, бывший заместитель руководителя отдела по борьбе с компьютерной преступностью Службы безопасности Украины, отметил, что Starshield является подсистемой системы Starlink. Ею управляют разведка и Министерство обороны Соединенных Штатов Америки, которые подчиняются президенту США. Поэтому решение о каких-либо серьезных, радикальных действиях с этой системой в связи с войной Украины против России может быть принято либо министром обороны, либо президентом США.

Он подчеркнул, что невозможно случайно ограничить именно до 100 миль в час скорость передвижения наземных терминалов исключительно на территории Украины.

По мнению Корсуна, "администрация США отдала приказ Министерству обороны, и оно ввело эти ограничения".

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