Украина ожидает в ближайшее время поступления первых истребителей Gripen, - Зеленский

Стоимость сделки составляет около 24,6 миллиарда шведских крон, или примерно 2,54 миллиарда долларов.

Уже в ближайшее время Украина должна получить первые шведские истребители Gripen. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в Telegram после встречи с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в Брюсселе.

В частности, глава государства отметил, что ценит позицию шведского премьера, поскольку важно усиливать давление на Россию и увеличивать поддержку Украины, а не наоборот. Зеленский убежден, что "именно таким должен быть совместный ответ Европы на российскую эскалацию".

"Подробно обсудили наши потребности для защиты от постоянных атак, прежде всего усиление ПВО. Благодарю Швецию за наши договоренности относительно истребителей Gripen. Ожидаем их поставки в ближайшее время. Они дополнят наши F-16, в частности, в сбивании реактивных "Шахедов", - сообщил Зеленский.

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Также он добавил, что во время встречи с Кристерссоном особое внимание уделялось пути Украины к членству в Европейском Союзе, поддержке энергетики для подготовки к зимнему периоду.

В свою очередь, как отметил во время общения с журналистами премьер Швеции Кристерссон в кулуарах заседания Европейского совета, он обсудил с Зеленским шведскую поддержку Украины.

"Истребители Gripen сейчас развертываются, пилоты проходят обучение. Все это - успехи. Но также, конечно, все вызовы, связанные с внедрением новых истребителей в их оборонную систему, я бы сказал, преодолеваются хорошо", - подчеркнул Кристерссон.

Отдельно шведский премьер отметил, что становится всё более очевидным, насколько велики финансовые потребности Украины до конца 2026 года и на 2027 год. В то же время большинство стран понимают, что необходимо найти способы для поддержки Украины в долгосрочной перспективе.

Он подчеркнул, что необходимо усилить давление на Россию и улучшить поддержку Украины.

Однако, по его словам, сегодня вновь поднимался вопрос об использовании замороженных российских активов, но пока сдвигов в плане конфискации этих активов нет. Кристерссон подчеркнул:

"На мой взгляд, в краткосрочной перспективе средства на поддержку Украины должны поступать из других источников, а не из замороженных активов".

Gripen для Украины

Как сообщал УНИАН, в январе стало известно, что Украина и шведская компания Saab заключили контракт на поставку 16 многоцелевых истребителей Gripen E. Стоимость сделки составляет около 24,6 миллиарда шведских крон, или примерно 2,54 миллиарда долларов.

В мае говорилось о том, что в начале 2027 года Украина должна получить первые 16 истребителей Gripen модификации C/D, а к 2030 году - 22 новых истребителя самой современной серии E, которые страна закупит.

В то же время шведские истребители Gripen имеют достаточно много преимуществ перед американскими F-16 и французскими Mirage.

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