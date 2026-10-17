Трамп отменил санкии против России, предусмотренные законом Грэма

Подобная отмена в данный момент отвечает национальным интересам США, объяснил Трамп.

Президент США Дональд Трамп отменил масштабные санкции против российских энергоносителей, предусмотренных законом, который он сам подписал в сентябре.

Эти ограничения создавали препятствия для его усилий по снижению цен на дизельное топливо в преддверии промежуточных выборов в США, пишет Bloomberg. Отмечается, что Трамп применил положение о возможности отмены санкций, содержащееся в законе, инициатором которого был покойный сенатор Линдси Грэм.

Издание уточнило, что этот закон задумывался как инструмент наказания России за войну против Украины.

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"Отменяю применение санкций, ограничений и пошлин, предусмотренных "законом Грэма". Я направил в Конгресс официальное уведомление о том, что подобная отмена в данный момент отвечает национальным интересам США", - объяснил Трамп.

Законопроект давал Трампу 30 дней на введение 100% пошлин на все товары от пяти крупнейших покупателей российской нефти. Он также предусматривал введение санкций против многочисленных российских предприятий и 500% пошлин на весь импорт российской энергопродукции в США. И этот месячный срок должен был истечь завтра 18 октября.

Согласно документу, пошлины формально остаются в силе, однако их применение приостанавливается. Это означает, что Трамп при желании может ввести их в действие в любой другой момент.

В указе отмечается, что отмена санкций будет действовать до тех пор, пока Трамп или высокопоставленные представители его администрации не поймут, что "принятие дальнейших мер является целесообразным".

Издание отметило, что "закон Грэма" мешал Трампу, который объявил о договоренности с российским диктатором о поставках дизеля.

Кроме того, отмена антироссийских санкций позволит избежать потенциального конфликта с крупнейшими покупателями российских энергоносителей – Китаем, Индией и Турцией.

По мнению аналитиков, в преддверии промежуточных выборов в США – на которых Республиканская партия Трампа борется за сохранение минимального перевеса в обеих палатах Конгресса – введение санкций могло привести к дальнейшему росту цен на нефть, пишет Reuters.

Издание отметило, что член Палаты представителей США, демократ Дон Байер, раскритиковал Трампа за решение воспользоваться правом на отмену санкций, заявив, что тот идет на уступки российскому диктатору Владимиру Путину.

"Очередная капитуляция Трампа перед Путиным - это вновь предательство наших украинских партнеров и игнорирование четкой воли Конгресса, заложенной в законодательстве, цель которого - наказать Россию за ее незаконную агрессивную войну", - говорится в заявлении Байера.

Закон Грэма

Законопроект был разработан Линдси Грэмом – сенатором-республиканцем и последовательным сторонником Украины. Он умер 11 июля 2026 года в возрасте 71 года.

10 июля Грэм посетил Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Принятие этого закона стало своего рода данью памяти политику. При жизни Грэм неоднократно называл санкции ключевым инструментом, который мог бы заставить Путина сесть за стол переговоров и положить конец войне против Украины.

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