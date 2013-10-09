Защита Тимошенко подала второе заявление о пересмотре приговора по "газовому" делу

Защита экс-премьер-министра Юлии Тимошенко сегодня повторно подала в Верховный Суд Украины заявление о пересмотре «некорректного, незаконного приговора по «газовому» делу». Об этом сообщил журналистам защитник экс-премьера Сергей Власенко.

Как передает корреспондент УНИАН, он сообщил, что заявление о пересмотре дела подано, основываясь на решениях Комитета министров Совета Европы.

Власенко также напомнил, что в своем решении от 30 апреля Европейский суд по правам человека четко установил, что судья Печерского районного суда Киева Родион Киреев действовал вопреки законам.

«Он принимал решение своевольно и это при любых обстоятельствах означает, что приговор по «газовому» делу вынесен в результате судейского произвола, и следовательно - должен быть отменен», - сказал защитник Тимошенко.

Он также отметил, что, по убеждению защиты экс-премьера, у Высшего специализированного суда Украины нет иной правовой возможности, кроме как передать это дело на рассмотрение Верховного Суда, а у последнего нет иной правовой возможности, кроме как отменить этот приговор.

“Поэтому мы дарим Виктору Януковичу еще одну возможность разрешить искусственно созданную им ситуацию по делу Юлии Тимошенко. Ему достаточно дать команду подконтрольному ему Высшему специализированному суду исполнить закон, а именно - передать сегодняшнее заявление Юлии Тимошенко в Верховный Суд Украины”, - сказал Власенко.

Справка УНИАН. Тимошенко в октябре 2011 года была осуждена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году. С конца декабря 2011 года она отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая 2012 года из-за ухудшения здоровья Тимошенко находится на лечении в больнице «Укрзализницы» в Харькове.

30 апреля 2013 года Европейский суд по правам человека признал незаконным, политически мотивированным и своевольным арест Тимошенко 5 августа 2011 года в рамках судебного рассмотрения так называемого "газового" дела.

Сразу после глашения решения Европейского суда страны Европейского Союза, США и международные организации призвали власти Украины немедленно исполнить его и освободить Тимошенко.

18 июля в пресс-службе Министерства юстиции заявили, что Украина исполнила решение ЕСПЧ по жалобе Тимошенко.

1 августа защита Тимошенко подала в Верховный Суд Украины через Высший специализированный суд заявление с требованием пересмотреть «политически мотивированный» приговор по «газовому делу». Адвокаты настаивают, что Высший спецсуд, согласно действующему законодательству, должен был в течение 15 дней передать заявление Тимошенко в ВСУ.

Однако в сентябре Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел принял решение об отказе в допуске к производству уголовного дела в отношении экс-премьер-министра Тимошенко в Верховный Суд Украины. В частности, Коллегия судей установила, что пересмотр дела в отношении Тимошенко Европейским судом по правам человека осуществлялся только в рамках проверки законности избрания ей меры пресечения (ареста) во время судебного рассмотрения дела, а не законности приговора суда в целом. Вопросы справедливости ее уголовного преследования не были предметом рассмотрения ЕСПЧ. Установлено, что при избрании Тимошенко меры пресечения суд первой инстанции руководствовался нормами уголовно-процессуального законодательства Украины, действующими на момент вынесения решения.

Кроме того, судом было установлено, что предоставленный суду заявительницей Тимошенко перевод на русский язык решения ЕСПЧ от 30 апреля 2013 года по делу «Тимошенко против Украины» не соответствовал аутентичному переводу.