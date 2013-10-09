К концу осени Украина должна выплатить МВФ $ 1,7 миллиарда - Fitch

Украине предстоит уплатить Международному валютному фонду по кредитам и процентам 1,7 млрд долл. к концу ноября, говорится в уточненном комментарии международного рейтингового агентства Fitch, которым располагает УНИАН.

«К концу ноября Украине предстоит провести погашения долга и выплату процентов МВФ на общую сумму 1,7 млрд долл., включая обязательства Национального банка Украины и государства, а в 2014 году необходимо выплатить еще 4 млрд долл.», - говорится в отчете агентства. По информации Fitch, согласно проекту бюджета на 2014 год, суверенный долг, номинированный в иностранной валюте, в 2014 году составляет 7,1 млрд долл., при этом выплаты МВФ основной суммы долга и процентов Национальным банком Украины составляют еще 1,1 млрд долл.

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Ранее Fitch оценил сумму выплат по основному долгу и процентам перед МВФ, подлежащих выплате до конца ноября, в 2,7 млрд долл., дальнейшие выплаты в 2014 году – в 3,7 млрд долл., платежи по государственному и гарантированному государством долгу в 2014 году – в 8,3 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, по словам директора департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Галины Пахачук, до конца года Украине предстоит выплатить 1,850 млрд долл. по валютным обязательствам, включая внутренние и внешние долги. Минфин планирует сократить объемы внешних займов в 2014 году на 6 млрд грн.

Согласно среднесрочной стратегии управления государственным долгом на 2013-2015 годы, утвержденной Кабинетом министром в мае текущего года, общий объем государственных заимствований в 2013 году запланирован в объеме 135,5 млрд грн, из которых 92,9 млрд грн (68,6%) составляют внутренние заимствования, 42,7 млрд грн (31,4%) - внешние.