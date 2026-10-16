Папа Римский призвал Путина выпустить гражданских из Олешек

Понтифик также выразил готовность содействовать заключению более широкого перемирия между Украиной и РФ.

Папа Римский Лев XIV провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным и призвал его объявить локальное прекращение огня в оккупированных Олешках Херсонской области для эвакуации гражданского населения. Об этом сообщает Vatican News.

Как говорится в заявлении пресс-службы Святого Престола, понтифик выразил обеспокоенность гуманитарной ситуацией в городе, расположенном на берегу Днепра, по руслу которого проходит фактическая линия фронта.

"В ходе беседы Святейший Отец выразил глубокую озабоченность тяжелой гуманитарной ситуацией в городе Олешки Херсонской области и призвал к прекращению огня, чтобы обеспечить доставку продовольствия и медицинской помощи, а также добровольную и безопасную эвакуацию гражданского населения", – говорится в заявлении Ватикана.

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Папа Лев XIV также подчеркнул готовность Святого Престола содействовать мирному урегулированию между Украиной и РФ.

Ситуация в Олешках

Как писал УНИАН, в оккупированном городе Олешки (Херсонская область) продолжается острый гуманитарный кризис: гражданское население оказалось в ловушке без безопасного маршрута для выезда, достаточного количества продовольствия, полноценной медицинской помощи и базовых условий для жизни. После начала российской оккупации и подрыва Каховской ГЭС в городе нет электроэнергии, газа и питьевой воды, остро не хватает медикаментов, а дороги заминированы.

По разным оценкам, в городе и общине остаются от 1,5 до более 6 тысяч человек, среди них десятки или сотни детей. Люди вынуждены выращивать собственную еду, а из-за отсутствия подвоза продуктов жители уже едят сорняки с огородов.

Попытки самостоятельно покинуть город чрезвычайно опасны и иногда заканчиваются трагически; оккупанты не пропускают людей и фактически используют мирных жителей в качестве живого щита.

Недавно украинским силам удалось доставить в город почти 4 тонны продуктов с помощью дронов, однако это лишь частичное облегчение в условиях продолжающейся блокады.

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