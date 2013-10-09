Украина уступила России в рейтинге визовых ограничений

Главный итог - большинство стран имеют серьезные ограничения в плане безвизового перемещения по миру, а наиболее свободными являются граждане стран Европы и Северной Америки, сообщает Евромаг.

Первое место в этом году разделили Финляндия, Швеция и Великобритания (без учета заморских территорий). Гражданам этих государств разрешен безвизовый въезд в 173 страны, стоит отметить, что два года назад место Великобритании в тройке лидеров занимала Дания, жители которой за это время лишились права свободного посещения еще одной страны.

Второе место, помимо Дании, разделили США и Германия с показателем в 172 страны для свободного въезда. В случае с США отмечен рост «свободы для путешественников» сразу на 3 страны.

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Замкнули тройку итальянцы с показателем в 171 страну.

Украина с 77 странами уступила России, которая за последние три года существования индекса поднялась на 8 строчек вверх с 49-го на 41-ое место с 95 странами. В то же время, для жителей Беларуси и Казахстана доступна 61 страна, а латвийцы и литовцы могут ездить без виз в 152 и 151 страну соответственно.

«Граждане России и сопредельных государств (бывших советских республик) все активнее интересуются возможностями повышения своей мобильности – например, через приобретение недвижимости за рубежом, которое позволяет рассчитывать на получение второго гражданства или вида на жительство», - комментирует данный рейтинг директор по маркетингу (Россия и СНГ) компании Henley Estates Ирина Симонян.