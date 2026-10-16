Макрон пообещал, что Франция ускорит поставки ракет в Украину

Он добавил, что в ближайшие дни состоятся дополнительные встречи, призванные ускорить процесс выдачи разрешений на более быстрое производство определенных видов французского вооружения в Украине.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил , что европейцы четко дали понять, что не покинут Украину и ее народ. Об этом он сообщил на пресс-конференции по итогам заседания Европейского совета в Брюсселе.

"Послание европейцев ясно: мы не оставим Украину и украинцев. Это война сопротивления против агрессивной войны России", – заявил Макрон.

По его мнению, роль Европы заключается в том, чтобы оставаться непоколебимой, ведь на кону стоят безопасность Европы и защита международных принципов.

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Президент Франции отметил, что своими действиями Россия препятствует вывозу украинского зерна:

"Украина собрала один из рекордных урожаев, который помогает прокормить многие развивающиеся и бедные страны. Я имею в виду Египет и многие другие африканские страны. Сегодня Россия сознательно решила заморить эти страны голодом и обнищать Украину. Мы отреагируем на это, но такие действия являются преступными во всех отношениях".

Макрон отметил, что помощь Украине – это не только проявление доброй воли, но и отстаивание собственных интересов.

"Это в наших интересах. Это единодушная позиция европейцев, и это касается нашей безопасности. Капитуляция – это слабость. Слабость – это опасность. Я считаю, что лучший способ защитить французский народ сегодня – это помогать Украине так, как мы это делаем, ведь именно она находится на передовой нашей безопасности", – пояснил он.

Журналист поинтересовался у Макрона, что он думает о заявлении кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен о том, что в случае, если она придет к власти, страна прекратит финансовую помощь Украине в течение шести месяцев.

"Если Франция, как и все другие государства-члены Европейского Союза, поддерживает Украину, то это потому, что мы осознаем: на кону стоит наша безопасность", – подчеркнул Макрон.

По его мнению, тот, кто скажет такое, поставит Францию в беспрецедентное положение:

"Тот, кто сегодня скажет французскому народу: "Мы будем экономить деньги, потому что всё это несерьёзно, мы перестанем поддерживать Украину", – сразу же поставит Францию в беспрецедентное положение. Мы будем единственными, кто больше этого не будет делать. Единственными. И мы, в некотором роде, дадим понять, что наша безопасность мало чего стоит".

Отдельно президент Франции рассказал, что думает о заключённом соглашении между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным о поставках дизельного топлива из РФ.

"Прежде всего, я считаю, что принятое решение никому не идет на пользу. Оно посылает негативный сигнал и порождает раздор или сомнения. Я не думаю, что это очень полезно. Это порождает недоверие. Нам нужно снизить цены на дизельное топливо, бензин и газ. Но это не то, что позволит эффективно их снизить. Это не правильная реакция. Я считаю это неуместным и неэффективным", – отметил Макрон.

Президент Франции рассказал, что планируется ускорить реализацию договоренностей, достигнутых между Францией и Украиной в июле. В частности, речь идет о поставках ракет, развитии сотрудничества в сфере беспилотников и укреплении противоракетной обороны.

"В ближайшие дни состоятся дополнительные встречи, призванные ускорить процесс лицензирования, то есть выдачи разрешений на более быстрое производство определенных видов нашего вооружения третьими сторонами непосредственно на территории Украины", – указал он.

Марин Ле Пен об Украине

Ранее УНИАН сообщал, что лидер французской ультраправой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен высказала мнение, что страна больше не имеет возможности оказывать Украине финансовую помощь. В то же время она добавила, что Франция может продолжать обучать украинских военных и военное руководство, а также помогать им снаряжением. Кандидат в президенты Франции от партии "Возрождение", бывший глава правительства Габриэль Атталь, комментируя слова Ле Пен, отметил, что она хочет пожертвовать безопасностью страны и "поднести Путину Украину и Европу на блюдечке".

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление Ле Пен и отметил, что она "не глубоко вникает в некоторые детали". Зеленский заверил, что Украина возвращает союзникам оказанную помощь, передавая опыт и обеспечивая этим странам безопасность. Он отметил, что Украина уже помогла Франции, как и другим союзникам, адаптировать их оружие, сделав его более боеспособным. Президент Украины уверен, что сотрудничество с Украиной выгодно обеим сторонам, а не только Киеву.

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