В случае победы РФ из Украины уедут ещё 20 миллионов человек, – Зеленский

По мнению Зеленского, Европе нужно готовиться к приему десятков миллионов беженцев, если Украина не устоит.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что в случае победы России в войне в Европу могут уехать до 20 миллионов украинцев. Об этом он заявил 16 октября во время общения с журналистами на саммите лидеров Европейского Союза в Брюсселе, пишет Politico.

По словам украинского президента, российские обстрелы вынуждают людей покидать страну, а Москва не демонстрирует готовности остановить войну.

"Россия убивает нас", – заявил Зеленский, подчеркнув, что украинцев "выталкивают" из собственной страны. "

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Президент подчеркнул, что Россия "не хочет останавливаться".

Как отмечает издание, в начале полномасштабного вторжения миллионы украинцев были вынуждены уехать за границу. Это уже привело к самому масштабному и стремительному кризису беженцев в Европе со времен Второй мировой войны. В настоящее время, по данным Eurostat, более 4 миллионов граждан Украины находятся в странах ЕС под временной защитой.

Новое предупреждение Зеленского прозвучало накануне пятой зимы полномасштабной войны, которая, как ожидается, будет особенно сложной из-за российских бомбардировок.

Война в Украине

Как писал УНИАН, Россия усилила удары по Киеву, используя новые скоростные беспилотники, которые украинская ПВО пока не может стабильно перехватывать. Постоянные тревоги, перебои с электричеством и водой, а также угроза уничтожения инфраструктуры превратили жизнь жителей столицы в ежедневную борьбу.

При этом статистика показывает, что сентябрь стал самым кровавым месяцем войны за всё время. Число жертв среди гражданского населения Украины выросло на 85% по сравнению с сентябрем прошлого года: погибло не менее 328 человек и более 2 тысяч получили ранения.

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