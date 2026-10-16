'В природе есть силы, которые поставят США на место': Лукашенко обратился к Трампу

По его словам, американцы сейчас сильны, но все может измениться.

Беларуский диктатор Александр Лукашенко предупредил президента США Дональда Трампа, что в природе существует немало сил, способных поставить сильных мира сего на место. Об этом сообщает Clash Report.

"Я и хотел, чтобы он (Дональд Трамп - УНИАН) был президентом, и думаю, что он ещё немало может сделать - он ведь отработал только половину срока. Но вот так, знаете, командовать, брать и разбомбить страну, как это произошло в Иране, наносить удары по городам, убивать руководство страны, а потом ещё и хвастаться этим… Это что такое?" - сказал диктатор.

По его словам, американцы сейчас сильны, и они полагают, что нет такой силы, которая могла бы их остановить.

Видео дня

"Да, они сейчас мощные, они понимают, что нет той силы, которая могла бы их остановить. Ошибаются. Все - боголюбы, все - богомольцы. А он видит и по голове врежет очень сильно. Поэтому надо быть поаккуратнее здесь. Мы точно не знаем, много здесь в нашей природе сил, которые могут поставить сильных мира сего на место. Это надо помнить", - отметил Лукашенко.

Заявление Лукашенко о выборах в Украине

Как сообщал УНИАН, глава Беларуси Александр Лукашенко внезапно возразил словам президента США Дональда Трампа о том, что Украине пора сменить президента. Он сказал, что не Трампу диктовать, кто должен возглавлять Украину, этот вопрос должен решать украинский народ.

Однако глава Беларуси отметил, что согласен с мнением Трампа о том, что в Украине нужно провести выборы. Он добавил, что ранее украинский лидер Владимир Зеленский обещал остаться на должности только один срок.

Вас также могут заинтересовать новости: