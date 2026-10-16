Зеленский необычно отреагировал на вопрос, делает ли Трамп его 'козлом отпущения' (видео)

Зеленский помолчал примерно 15 секунд, прежде чем улыбнуться.

Президент Украины Владимир Зеленский с улыбкой отреагировал на вопрос о том, не пытается ли президент США Дональд Трамп сделать его виновным в своих внутриполитических проблемах. Инцидент произошел сегодня во время пресс-конференции Зеленского в Брюсселе, пишет The Guardian.

В частности, один из журналистов спросил украинского лидера, не чувствует ли он, что его американский коллега Дональд Трамп делает из него "козла отпущения" за внутренние проблемы, в частности высокие цены на дизельное топливо перед промежуточными выборами.

Зеленский примерно 15 секунд молчал, прежде чем улыбнуться и ответить:

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"Это мой ответ".

После этого пресс-конференция завершилась.

Трамп и Зеленский

Как сообщал УНИАН, Трамп заявил, что не хочет иметь дело с украинским коллегой Владимиром Зеленским, поскольку тот якобы не хочет договариваться с Кремлем.

Трамп поделился своим мнением о том, что Зеленский якобы "не тот человек, с которым стоит иметь дело". Он добавил, что мирное соглашение с Россией, если оно и будет заключено, то уже без Зеленского.

Американский президент также высказал мнение, что первопричиной войны было президентство Барака Обамы, при котором Украину "заставили отдать Крым".

Трамп назвал временно оккупированный полуостров "самым красивым клочком земли", со всех сторон окруженным океаном.

Также Трамп назвал позором возобновление Украиной ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

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