К поджогу наземной станции Starlink в Польше причастен украинец

Мужчина проводил разведку станции Starlink в Воле-Кробовской, прежде чем её подожгли граждане Турции.

Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши задержали третьего подозреваемого по делу о поджоге наземной станции спутниковой связи Starlink в селе Воля-Кробовска Мазовецкого воеводства. Им оказался гражданин Украины. Об этом в пятницу, 16 октября, сообщила польская радиостанция RMF24.

По данным Агентства, мужчина проводил разведку станции Starlink в Воле-Кробовской, прежде чем её подожгли граждане Турции, которых уже задержали в Германии по европейскому ордеру на арест, выданному в Польше, по подозрению в выполнении приказа иностранной разведки.

В рамках своих задач он сделал фотографии и видеозаписи, которые отправлял через мессенджеры. Затем мужчине было поручено разведать территорию станции и её меры безопасности через тот же канал.

Видео дня

По информации радиостанции, мужчина находится под стражей с 30 сентября, ему предъявлено обвинение.

Поджог станции Starlink в Польше – что известно

Как сообщал УНИАН, 23 сентября на наземной станции спутниковой связи Starlink в Польше произошел пожар. Эта станция обеспечивала связь для всего региона, включая Украину.

Огонь охватил электростанцию и генератор. В Польше заявили, что этот акт саботажа был специально спланирован с целью вывода станции из строя – фактически отключив интернет-соединение и нарушив доступ к интернету для различных учреждений, включая украинских военных.

Польша обвиняет Россию в поджоге спутниковой станции Starlink. Были арестованы два гражданина Турции, которых подозревают в саботаже. Подозреваемые, имена которых не разглашаются в соответствии с польскими правилами защиты персональных данных, были задержаны в Германии.

Вас также могут заинтересовать новости: