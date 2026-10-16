Новый смартфон из Китая установил рекорд производительности еще до анонса

iPhone 18 Pro Max набирает в бенчмарке AnTuTu почти в полтора раза меньше.

Результаты тестирования Honor Win 2 в AnTuTu появились до официальной презентации смартфона. Новинка на базе флагманского чипа Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 набрала рекордные для Android-устройств 5,7 миллиона баллов, заметно опередив прошлогоднюю модель.

В бенчмарке протестировали конфигурацию с 16 ГБ оперативной памяти и накопителем на 1 ТБ. Точный результат составил 5 702 964 балла. Для сравнения, iPhone 18 Pro Max в аналогичном тесте показывает около 3,5 млн баллов.

Результаты Honor Win 2 по отдельным категориям в AnTuTu:

CPU (процессор) – 1 502 737 баллов;

GPU (графика) – 2 072 221 балл;

MEM (память) – 755 729 баллов;

UX (пользовательский опыт) – 1 372 277 баллов.

Такие высокие результаты удалось получить не только благодаря процессору Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, но и за счет внедрения передовой системы охлаждения. Она у Honor Win 2 по-настоящему уникальная – сразу с двумя вентиляторами.

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Среди других особенностей смартфона – аккумулятор емкостью 10 100 мАч с поддержкой 100-ваттной зарядки, плоский OLED-экран диагональю 6,9 дюйма с частотой обновления 185 Гц и защита от пыли и воды по стандартам IP68, IP69 и IP69K. В основной камере Honor Win 2 используется датчик 200 Мп.

Официальная презентация Honor WIN 2 состоится 21 октября. Известно, что стоимость конфигурации 12 ГБ+512 ГБ составит 820 долларов.

Ранее на рынке появился смартфонс рекордным аккумулятором 11 000 мАч. Устройство продержалось 26 часов и 8 минут в испытании стойкости батареи, попав в Книгу Гиннесса.

Ранее AnTuTu опубликовал рейтинг самых мощных смартфонов сентября. Первое место занял Xiaomi 18 Fold с гибким экраном в стиле iPhone Ultra и с собственным процессором XRING O3.

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