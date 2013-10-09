Дефолт США может обрушить курс доллара до 4 гривен

На этом фоне европейская валюта прибавила и на украинском безналичном рынке, достигнув 11,1145 грн/$. Избавляясь от доллара, инвесторы вовсю скупали золото, так что цены на него быстро растут.

Пока подорожание золота и евро не носит панического характера, но по мере приближения 17 октября — даты выплат по американскому госдолгу — эксперты прогнозируют рост истерии на мировых рынках. «Если США допустят не технический (со срывом сроков выплат), а полноценный дефолт (с полным отказом от погашения долгов) — это будет настоящая катастрофа. Резкого обвала курса доллара в мире будет не избежать», — заверил «Вести» старший аналитик Международного центра перспективных исследований Александр Жолудь.

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Правда, эксперты все же уверены, что мировые лидеры еще с сентября держат на контроле ситуацию в США и имеют запасной план на случай, если Барак Обама не сможет договориться с Конгрессом о повышении планки по госдолгу и заплатить по долгам. «Такие страны, как Китай, которые имеют огромные долларовые запасы, отчетливее всех понимают масштабы возможной катастрофы. И наверняка сделают все, чтобы не допустить краха», — сказал нам президент Ассоциации украинских банков Александр Сугоняко.

Если доллар в мире после дефолта пойдет вниз (а упасть он может вплоть до двух долларов за евро и даже ниже), то не исключено, что власти привяжут нашу валюту к евро. «В таком случае при сохранении нынешнего курса гривня/евро, доллар может обвалиться до 4 грн», — уверен президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

Правда, теоретически возможен и другой вариант — когда нынешний курс гривня/доллар (8) останется неизменным, и тогда евро значительно вырастет. В любом случае, от бакса наша экономика быстро «отвязаться» не сможет.

«Гигантская часть активов и пассивов в Украине сосредоточена именно в американской валюте. В ней номинированы внешнеэкономические договоры по металлу, сельхозпродукции, энергоносителям и химии», — заметил Александр Сугоняко.