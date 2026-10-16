В Украине большой дефицит ракет к Patriot: Зеленский раскрыл причину кризиса

Украина не является приоритетом в получении этих боеприпасов.

Украине важно сотрудничать с Европой и США для получения ракет для систем Patriot. Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил президент Украины Владимир Зеленский, напомнив, что Киев получает от Вашингтона ракеты PAC-2 и PAC-3 в рамках программы PURL.

"Все финансирует Европа. То есть это не бесплатно, не подарки. Сейчас наблюдается большой дефицит, большая часть PAC-2 и PAC-3 отправляется на Ближний Восток. Это не какая-то тайна – мы не являемся приоритетом в плане выделения PAC-2 и PAC-3. Но мы благодарны за то количество ракет, которое мы можем получить в рамках программы PURL. Мы благодарны НАТО, европейцам, которые это финансируют, и США", – сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина получает эти ракеты для ПВО не только от Соединенных Штатов. По словам президента, Киев также работает над их получением от других стран мира, в частности из Европы.

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"Мы собираем по 2–5–10: сколько сможем договориться, чтобы забрать и доставить соответствующие ракеты в Украину для защиты людей. Мы защищаем инфраструктуру, энергетику в первую очередь", – подчеркнул Зеленский.

Ракеты для ПВО: что известно

Ранее ряд западных СМИ сообщили о критической нехватке ракет для Patriot в Украине. В частности, The Washington Post писала о том, что по состоянию на 7 октября у Украины оставалось всего 10 ракет, и все они были израсходованы во время атак. В настоящее время, по информации издания, у Киева есть лишь "пара" таких боеприпасов.

Издание CNN вообще сообщало о том, что у Украины закончились запасы ракет для Patriot. По данным журналистов, во время последнего массированного обстрела со стороны РФ с использованием баллистических ракет почти все ракеты не были перехвачены из-за нехватки средств ПВО.

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