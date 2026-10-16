Эксперт подсчитал, во сколько обошлось России уничтожение шести её Су-34

За прошедший месяц с помощью авиационных бомб с именно таких самолетов было нанесено около 9 тысяч ударов.

Поражение шести бомбардировщиков Су-34М ракетой "Нептун" на военном аэродроме "Борисоглебск" обошлось Москве как минимум в 150 млн долларов. Об этом в эфире телемарафона заявил Степан Якимяк, капитан 1-го ранга ВМС ВСУ в отставке, кандидат военных наук, эксперт Центра оборонных стратегий.

По его словам, речь идет о высокой точности ракеты и о способности "Нептуна" приблизиться к цели, несмотря на систему ПВО противника. По мнению специалиста, это уникальная ракета, которая подтвердила такие способности, причём ещё при поражении флагмана ЧФ РФ, крейсера "Москва" в 2022 году, когда она "тихо подошла" к кораблю и поразила его.

Он отметил, что РФ имеет на вооружении от 120 до 180 таких самолетов. Одновременно все это количество не может быть развернуто против Украины, с учетом чего Украина снизила эффективность этих средств на 5-10%.

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"Какова эффективность ударов этими самолетами по объектам на территории Украины? За прошлый месяц было нанесено примерно до 9 тысяч ударов авиационными бомбами именно с таких самолетов. То есть в среднем по 30 ударов в день. Если говорить о таком проценте потерь…, то мы снизили его на 20-30", - сказал эксперт.

По некоторым данным, добавил он, Россия способна в течение года производить не более 10-12 таких бомбардировщиков. Таким образом, на восстановление потерь уйдет не менее полугода. Однако на самом деле это займет значительно больше времени, поскольку есть еще вопросы, связанные с электроникой и т. п. Якимяк подчеркнул:

"То есть, мы имеем здесь оперативный эффект. Есть эффект с точки зрения военно-экономического потенциала противника в войне. И, безусловно, есть ещё финансовый эффект. Ведь, судя по стоимости этих самолётов, прямые потери составили как минимум около 150 млн долларов… Поэтому - это болезненные потери для противника, и я считаю, что это станет знаменательным днём в истории войны, когда одним ракетным комплексом, созданным как противокорабельный, были поражены такие цели".

Он добавил, что можно ожидать дальнейших успехов в применении "Нептунов". Ведь боевая часть этой ракеты ("Нептун-Длинный") превышает 200 кг, а дальность полета составляет 1 тыс. км. В то же время известно, что в этом "радиусе" расположены важные российские цели, в том числе - центры управления ВС РФ, в том числе - в районе Москвы.

"С учётом точности этой ракеты можно предположить, что групповыми залпами этих ракет в сочетании с применением беспилотников и других средств можно добиться поражения важных объектов…", - подчеркнул эксперт.

Поражение Су-34

Как сообщал УНИАН, успешное поражение шести бомбардировщиков Су-34М на российском военном аэродроме "Борисоглебск" вывело из строя сразу целую авиационную группу. Как рассказал представитель Военно-морских сил ВС Украины Дмитрий Плетенчук, противник обычно использует одновременно три таких самолета, в частности во время атак со стороны Черного моря. По словам военного, во время удара "Нептуном" по аэродрому, вероятно, произошло поражение и наземной инфраструктуры противника.

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