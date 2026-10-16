Ограничить Starlink в Украине предложил Маск, а Трамп согласился, – The Telegraph

Сам миллиардер впоследствии отрицал свою причастность к проблемам со Starlink в Украине.

Инициатором ограничения работы Starshield в Украине был непосредственно владелец компании SpaceX Илон Маск. А президент США Дональд Трамп охотно согласился с этой идеей. Об этом пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на четырех осведомленных собеседников.

По данным журналистов, именно Маск предложил Трампу ввести ограничения для системы, которую украинские военные используют, в том числе, для противодействия российским беспилотникам, атакующим украинские города. Один из источников утверждает, что американский президент согласился с этим предложением, после чего Пентагон реализовал соответствующие меры.

При этом в публичных комментариях Маск начал отрицать свою причастность к ограничениям. Он заявлял, что решение принимали американские военные и глава государства. Однако, по словам высокопоставленного источника издания, эта версия не соответствует действительности.

Видео дня

"Он написал в соцсетях, что невиновен и что это сделала администрация США. На самом деле они оба принимали в этом участие", – цитирует The Telegraph своего собеседника. Другие источники, в частности европейский высокопоставленный чиновник и двое представителей Украины, подтвердили эту версию событий.

Ограничения оказали непосредственное влияние на возможности украинской противовоздушной обороны. Как поясняет издание, скорость дронов, использующих Starshield, ограничили примерно до 160 км/ч. Это существенно затруднило перехват российских реактивных беспилотников, которые движутся примерно в два раза быстрее.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал ситуацию "очень опасным и неприятным сюрпризом". По его словам, впоследствии поступили сигналы из Белого дома о восстановлении возможностей системы, хотя ограничение скорости еще не возвращено к исходному уровню.

Маск и Трамп отрицают ограничения Starlink

Как писал УНИАН, после того как замедление работы Starshield, военной версии Starlink, вызвало возмущение в Украине, Европе и в самих США, Илон Маск заявил, что не имеет отношения к решениям об ограничении работы системы. Он пояснил, что Starshield принадлежит правительству США, а все ограничения устанавливают американские военные и президент.

Однако и в Белом доме тоже начали активно отрицать свою причастность к препятствованию украинской обороне. Сегодня Дональд Трамп заявил, что США не причастны к ограничениям Starlink в Украине, и выразил сомнение в том, что проблемы вообще были.

Вас также могут заинтересовать новости: