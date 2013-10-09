Иран готов обсудить отказ от выработки обогащенного урана

Спикер иранского парламента Али Лариджани 9 октября заявил, что его страна обладает избытком обогащенного урана и намерена использовать это обстоятельство в диалоге с Западом, сообщает Лента.ру со ссылкой на Associated Press.

По словам Лариджани, во время переговоров по ядерной теме, которые пройдут в Женеве на следующей неделе, Иран может предложить отказаться от обогащения урана до 20-процентного уровня, поскольку созданные запасы позволяют сделать это.

Как отметил спикер, сейчас Тегеран «готов к обсуждению» отказа от выработки высокообогащенного урана — ключевого требования, выдвигаемого Западом в переговорах с Ираном.

Для создания ядерного топлива уран обычно обогащают до уровня в 3-5 процентов, поэтому усилия Ирана по его обогащению до 20 процентов вызвал настороженность среди мирового сообщества. Тегеран пытался успокоить Запад заявлениями о том, что этот уран будет использоваться лишь в медицине и научных исследованиях, однако в Вашингтоне и Брюсселе все равно заподозрили иранцев в движении по направлении к обогащению урана до оружейного уровня (более 90 процентов).

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Переговоры об иранской ядерной программе возобновились после избрания президентом этой страны Хасана Рухани, считающегося относительно либеральным политиком, настроенным на восстановление нормальных отношений со странами Запада.

Начавшийся диалог Тегерана с американцами и европейцами уже вызвал недовольство иранских консерваторов и Израиля.