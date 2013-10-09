Депутаты предлагают сделать открытым Госреестр прав на недвижимость

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил народный депутат от “УДАРа” Виктор Чумак.

“Каждый человек сможет через портал вещных прав на недвижимое имущество, который будет вести Министерство юстиции, посмотреть, кому принадлежит то или иное недвижимое имущество: квартира, имение, дом и все такое”, - сказал он и добавил, что сейчас такие права имеют лишь нотариусы, правоохранительные органы и суды.

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Чумак также добавил, что именно закрытость подобных реестров делает их интересными для того, чтобы красть из них информацию.

“Когда ты не знаешь, кому принадлежит эта квартира, и суд принимает решение в пользу человека, который просто является махинатором, вы не можете это никак доказать, потому что в сговоре суд, нотариус и все другие. А когда вы видите открытый прозрачный реестр: годами эта квартира принадлежит этому гражданину, он за нее исправно платит налоги, он ее получил в наследство, он ее купил - какие проблемы? Как тогда эту квартиру забрать?”, - сказал депутат.

Он также отметил, что закрытые реестры - это проблема, а во всем мире работают открытые.

Чумак также отметил, что этот законопроект был зарегистрирован вчера, и его авторами, кроме него самого, являются также Сергей Тигипко (Партия регионов), Леся Оробец («Батькивщина»), Михаил Головко (“Свобода”), Оксана Калетник КПУ и внефракционный Юрий Деревянко.