Google отключила Assistant, но пользователи нашли лазейку: как вернуть старого помощника

Компания убрала возможность переключаться между Assistant и Gemini, поэтому стандартными средствами вернуть прежнего помощника уже нельзя.

Пользователь Reddit обнаружил способ вернуть Google Assistant на Android даже после того, как Google официально отключила фирменного голосового помощника в прошлом месяце. Теперь его место занял Gemini, но далеко не все довольны такой заменой.

Способ возврата Google Assistant оказался достаточно прост и не требует использования сторонних утилит, пишет Android Police. Необходимо лишь удалить обновления приложения Google и установить исходную версию, которая поставлялась со смартфоном.

Как вернуть Google Assistant на Android

Откройте "Настройки" → "Приложения" → Google. Нажмите на три точки в правом верхнем углу и выберите "Удалить обновления". Зайдите в Google Play и найдите через поиск приложение Google Assistant, даже если оно уже установлено на смартфоне. Если программы нет на устройстве, установите ее, а затем нажмите "Открыть". Теперь должна снова появиться возможность переключиться с Gemini на Google Assistant.

Также рекомендуется отключить автоматические обновления приложения Google через Play Store. Для этого найдите приложение Google в магазине, откройте его страницу, нажмите на три точки и снимите галочку с пункта "Автообновление".

Видео дня

Автор Android Police проверил этот метод на Pixel 10 Pro и подтвердил, что Google Assistant снова запускается с помощью боковой кнопки смартфона, которая обычно используется для вызова цифрового помощника. Судя по комментариям на Reddit, способ работает и на других Android-устройствах.

Впрочем, восстановить все функции не удалось. В частности, автор не смог активировать помощника голосовыми командами "Окей, Google" и "Привет, Google". Поэтому после возвращения Google Assistant некоторые функции могут работать некорректно.

Тем не менее, для поклонников старого помощника это хорошая новость. Хотя Gemini предлагает более современные возможности ИИ, часть пользователей недовольна его работой в повседневных задачах, с которыми Google Assistant справлялся быстрее и удобнее.

Пока неизвестно, как долго будет работать этот способ. Google в любой момент может отключить серверы старого помощника, после чего этот обходной способ перестанет работать.

Ранее в этом месяце Google урезала бесплатный Gemini. Пользователям оставили лишь упрощённую версию, а за более мощные инструменты придётся платить.

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