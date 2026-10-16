Земные сутки будут длиться 25 часов: ученые подсчитали, когда это произойдет

Учёные решили отказаться от практики добавления високосных секунд и будут добавлять время сразу часами.

Ученые и представители метрологических учреждений договорились отказаться от практики добавления високосных секунд в сутки. Соответствующее решение было принято на Генеральной конференции по мерам и весам в Париже, пишет Interesting Engineering.

Система високосных секунд была введена в 1972 году, когда учёные заметили, что вращение Земли замедляется. Дополнительные секунды должны были помочь синхронизировать всемирное координированное время (UTC) с фактическим вращением планеты. С тех пор к всемирному времени добавили в общей сложности 27 таких секунд.

UTC используется для синхронизации часов в разных странах и важен для работы компьютеров, смартфонов, самолетов, судов и спутников. Эта система также обеспечивает временные ориентиры для GPS.

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Однако в середине 2010-х годов исследователи заметили, что Земля начала вращаться быстрее. Из-за этого вместо добавления дополнительной секунды в будущем может потребоваться её удаление. Инженеры опасаются, что такая коррекция вызовет проблемы в цифровой инфраструктуре. Внезапное смещение времени на одну секунду назад может привести к сбоям в компьютерных системах и цифровых сервисах.

Чтобы избежать такого сценария, участники конференции согласились допустить большее расхождение между UTC и временем, определяемым по вращению Земли. Если отклонение станет слишком значительным, вместо отдельных секунд планируется использовать високосный час.

По оценкам ученых, разница между двумя системами времени может в конечном итоге достичь 3600 секунд, то есть одного часа. Впрочем, до этого, вероятно, пройдет более тысячи лет.

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