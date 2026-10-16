В субботу в Украине будут отключать свет: кто останется без электричества

Графики ограничения мощности для промышленности будут действовать во всех регионах Украины.

Завтра, 17 октября, в Украине будут вынужденно применяться меры по ограничению электроэнергии. Об этом сообщает "Укрэнерго".

Так, с 06:00 до 23:59 будут применяться графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса во всех регионах Украины, а также графики почасовых отключений для всех категорий потребителей в некоторых областях. Объемы отключений составят от 1 до 2,5 очередей, то есть от 4 до 10 часов в сутки.

"Причина введения ограничений - последствия массированных российских атак на энергообъекты", - говорится в сообщении.

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В "Укрэнерго" предупредили и посоветовали следить за сообщениями и графиками отключений на официальных страницах облэнерго в конкретном регионе.

График отключения света Харьковская область

В субботу, 17 октября, с 06.00 до 00.00 в Харьковской области будут действовать графики почасовых отключений.

1.1 07:00-10:30; 17:30-21:00

1.2 08:00-10:30; 17:30-21:00

2.1 08:00-10:30; 17:30-21:00

2.2 17:30-21:00

3.1 10:30-14:00; 21:00-22:00

3.2 10:30-14:00; 21:00-22:00

4.1 10:30-12:00; 21:00-24:00

4.2 12:00-14:00; 21:00-24:00

5.1 14:00-17:30

5.2 14:00-17:30

6.1 14:00-17:30

6.2 06:00-07:00; 14:00-17:30

График отключения света Полтавская область

"Полтаваоблэнерго" сообщает, что в связи с возникновением дефицита мощности в объединенной энергосистеме Украины из-за российских обстрелов, в Полтавской области будут применены графики ограничения потребления электрической мощности с 00:00 по 23:59 17 октября 2026 года в объеме 5 очередей.

Отключения света - другие новости

В Киеве сегодня днем, 16 октября, из-за атаки России на энергообъекты были введены экстренные отключения электроэнергии. Позже аварийные отключения распространились на Киевскую область, в частности на Бучанский, Обуховский и Фастовский районы.

Как сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, на данный момент практически невозможно спрогнозировать, как долго продлятся отключения электроэнергии зимой. По его словам, многое будет зависеть от способности Сил обороны Украины противостоять российским средствам поражения.

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