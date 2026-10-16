Учёные обнаружили новый вид богомолов, который долгие годы оставался незамеченным

Они предполагают, что неоткрытых видов может быть значительно больше, ведь большинство из них морфологически похожи друг на друга.

Ученые обнаружили новый вид богомолов в дубовых лесах на западе Ирана, который нашел способ обойти блокаду США в Ормузском проливе. Об этом пишет The Independent.

Отмечается, что открытие, результаты которого опубликованы в Journal of Orthoptera Research, поможет лучше понять биоразнообразие одного из самых сложных приграничных регионов мира.

Исследователи обследовали леса провинции Лорестан и обнаружили богомола, который после тщательного изучения оказался неизвестным науке видом. Новый вид получил название Rivetina archibaldi в честь известного защитника природы Джорджа Арчибальда, который посвятил более 50 лет защите дикой природы. В частности, он сыграл важную роль в спасении нескольких видов журавлей от вымирания и популяризации их охраны в разных странах.

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"Название чтит его выдающийся вклад в сохранение птиц и наследие, которое он оставил мировой орнитологии", - отметили исследователи.

Новый вид был описан на основе экземпляра самца, обнаруженного в июне 2016 года в дубовом лесу недалеко от города Поль-Дохтар. Местность расположена на высоте 1128 метров над уровнем моря.

Rivetina archibaldi относится к семейству Rivetinidae - группе богомолов, которые преимущественно живут на земле и встречаются в Средиземноморье, Западной и Центральной Азии. В отличие от хорошо известных европейских богомолов, представители рода Rivetina никогда не бывают зелеными. Они быстро передвигаются по земле и прячутся под камнями.

В настоящее время в Иране известно восемь видов и подвидов этого рода. Учёные предполагают, что неоткрытых видов может быть значительно больше, ведь большинство из них морфологически похожи друг на друга, имеют однотонную окраску и поэтому их легко спутать.

В ходе исследования учёные собирали молодых богомолов на земле под дубами, выращивали их до взрослого состояния, а затем тщательно изучали. Выяснилось, что богомолы из Лорестана относятся к роду Rivetina, но обладают характерными признаками, отличающими их от всех других исследованных представителей этого рода с Ближнего Востока.

Одним из отличий стало строение метазоны - удлиненной части переднегруди, расположенной позади передних ног в направлении к крыльям. Средняя длина тела самцов составляет около 55,5 мм. Их крылья не доходят до конца брюшка. Самки немного крупнее - в среднем 56,4 мм - и имеют более темную серовато-коричневую окраску.

Это открытие указывает на пробелы в исследовании биоразнообразия Ирана. В частности, западные и южные районы страны вблизи границ с арабскими государствами до сих пор остаются недостаточно изученными с точки зрения определения видов, говорится в статье.

По мнению ученых, сохранить биоразнообразие горных регионов можно только при условии привлечения местных сообществ к поиску новых видов и природоохранной деятельности, основанной на ответственном отношении к окружающей среде.

Находки в Китае

Напомним, в Китае обнаружили новый, рекордно огромный вид грибов, относящийся к ранее неизвестному семейству. Он получил название Dianjunus rex и растет в глубине лесов провинции Юньнань. Его плодовые тела могут достигать 50 сантиметров в высоту и весить до 2,2 килограмма. Гиганты были обнаружены в ходе полевых исследований в умеренных хвойных лесах недалеко от городов Дамайди и Ипинлан, а также в тропическом лесу рядом с Наньбаном.

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