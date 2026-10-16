На дне Черного моря археологи нашли 2000-летний военный корабль

Лабораторные исследования корпуса показали, насколько тщательно он был построен и в каком хорошем состоянии содержался.

Водолазы, исследовавшие старую гавань Фанагории - древнегреческого города на побережье Черного моря, - обнаружили деревянный корпус судна, погребенный под слоем песка, ила и ракушечника толщиной более 1,5 метра.

Как пишет The Daily Galaxy, поначалу археологи приняли его за торговое судно более позднего периода.

Спустя два года, примерно в полутора метрах от носовой части, был найден бронзовый таран длиной около метра. На нем были изображены полумесяц и пятиконечная звезда - царская эмблема Митридата VI Евпатора, правителя Понта и одного из самых упорных противников Римской республики.

Видео дня

Корабль покоился в акватории нынешнего Таманского залива, рядом с главным городским причалом. Радиоуглеродный анализ древесины позволил датировать находку серединой I века до н. э. Исследователи классифицируют судно как быстроходный военный корабль из флота Митридата и отмечают, что это древнейший военный корабль, обнаруженный в российских водах.

Важно, что лабораторные исследования корпуса показали, насколько тщательно он был построен и в каком хорошем состоянии содержался. В частности, специалисты проанализировали металлические детали конструкции и выяснили, что гвозди были изготовлены из меди и медных сплавов.

Внутри корпуса ученые также обнаружили перо - вероятнее всего, журавлиное. Корабль затонул во время восстания в 63 году до н. э.

Длина сохранившихся фрагментов составляет почти 16 метров, ширина - 2,7 метра: левый борт уцелел вплоть до верхнего планширя. Вытянутая форма корпуса и наличие тарана однозначно указывают на то, что это было военное судно.

Сегодня исследователи определяют его как унирему - быстроходный парусно-гребной корабль с одним рядом весел. Когда в 2014 году было объявлено об обнаружении тарана, спонсор экспедиции назвал судно биремой (кораблем с двумя ярусами весел). В более поздних научных публикациях это определение уже не встречается. В статье сказано:

"Тот факт, что корабль затонул у главного городского причала и не был ни поднят, ни разобран, указывает на события, связанные с серьезным кризисом".

Римский историк Аппиан описывает восстание в Фанагории против Митридата, произошедшее в 63 году до н. э. В ходе этих событий дети царя оказались в плену, и из его столицы, Пантикапея, была отправлена ​​флотилия для их освобождения. Исследователи полагают, что корабль затонул именно во время этих боевых действий.

Корпус судна был покрыт глиной с добавлением шерсти и перьев

Анализ покрытий корпуса показал, что все внутренние поверхности досок обшивки и набора судна были покрыты слоем глины толщиной от 1 до 2 сантиметров, а в районе киля - до 5 сантиметров. В глину были подмешаны шерсть овец, лошадей и коз, обрывки шкур, свиной жир, а также перья.

Отмечается, что швы между досками обшивки предварительно прокладывали пучками шерсти, пропитанными смолой. Сверху наносился слой глины, который фиксировал эти уплотнения и обеспечивал герметичность корпуса. Античные авторы, в частности Витрувий и Вегеций, упоминают смесь глины с шерстью как огнестойкий материал. Исследователи полагают, что такое покрытие защищало военный корабль от огня - будь то случайное возгорание или попадание зажигательных снарядов.

Для внешней обшивки корпуса использовался иной состав. Следы оранжево-красного покрытия оказались смесью реальгара (сульфидного минерала мышьяка) с пчелиным воском и сосновой смолой. По мнению исследователей, эта богатая серой смесь препятствовала обрастанию корпуса морскими моллюсками и защищала древесину от корабельных червей - древоточцев, проникающих внутрь погруженных в воду деревянных конструкций.

При этом на самой древесине заметны многочисленные следы ремонта, выполненного с применением различных пород деревьев, в том числе тех, что произрастают в Средиземноморье. Авторы делают вывод, что Понтийское царство располагало всеми необходимыми средствами для поддержания своего флота в исправном состоянии на протяжении десятилетий.

Медные гвозди и бронзовый таран

В новейшем исследовании основное внимание было уделено металлам. Группа ученых изучила корабельные гвозди, небольшую пластину и таран. Для анализа применялись электронная микроскопия, рентгеновские методы и нейтронно-активационный анализ - способ определения химических элементов по излучению, возникающему при воздействии на образец потока нейтронов.

Согласно выводам авторов, гвозди были изготовлены из меди и медных сплавов, пластина - из свинца, а таран - из оловянисто-свинцовистой бронзы. Исследователи заключают, что флот Боспорского царства создавался и ремонтировался с использованием эффективных и разнообразных материалов и технологий, что позволяло кораблям оставаться в строю в течение долгого времени. В статье сказано:

"Медные гвозди гораздо устойчивее к коррозии в морской воде, чем железные. В сочетании с внешним покрытием, содержащим мышьяк, и огнезащитной обработкой внутренних конструкций, эти элементы свидетельствуют о том, что судно было построено и обслуживалось для длительной и интенсивной эксплуатации".

Новости археологии

В лесах горного массива Таунус в Германии археологи обнаружили остатки римского храма, посвященного Марсу - богу войны.

Сооружение длиной около почти 5 метров оставалось незамеченным на протяжении почти двух тысячелетий, находясь всего в нескольких дюймах под поверхностью земли. Неподалеку исследователи также нашли небольшую бронзовую статуэтку Виктории и два обетных камня.

Вас также могут заинтересовать новости: