Весной четыре из восьми женщин-чиновниц в администрации Трампа подали в отставку или были уволены всего за три месяца.

Увольнение Кимберли Гилфойл, которая до этой недели занимала должность посла США в Греции, стало неожиданностью, учитывая обстоятельства, при которых это произошло. Об этом было объявлено в прямом эфире во время первого в истории брифинга нового пресс-секретаря Белого дома, сообщает The New York Times.

Издание отметило, что вынужденная отставка Гилфойл также стала частью более общей тенденции второго срока президента Трампа. Среди чиновников, покинувших администрацию – добровольно или вынужденно – подавляющее большинство составляют женщины.

Гилфойл стала очередной высокопоставленной женщиной, ушедшей в отставку в этом году. Весной четыре из восьми женщин-чиновниц в кабинете Трампа подали в отставку или были уволены всего за три месяца: генеральный прокурор Пэм Бонди; министр труда Лори Чавес-ДеРемер; министр внутренней безопасности Кристи Л. Ноем; и директор Национальной разведки Тулси Габбард. Издание также отметило, что на все эти должности были назначены мужчины.

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По информации трёх человек, знакомых с ситуацией, в пятницу новая пресс-секретарь Белого дома Кэти Захария была вынуждена уйти в отставку после короткого, но бурного пребывания на посту.

В статье указывается, что Гилфойл попросили уйти в отставку после того, как издание The Wall Street Journal сообщило, что она попросила одного из спонсоров погасить её счёт на сумму 100 000 долларов по карте American Express ещё до голосования по утверждению её кандидатуры.

Примечательно, что Гилфойл опровергла эти обвинения. Однако во вторник Трамп заявил, что, хотя она и "хорошо выполняла свою работу", ему "не понравилось то, что он прочитал".

Он также не придал значения предположению о том, что у него были какие-то существенные связи с г-жой Гилфойл, которая является одной из самых преданных защитниц президента и когда-то была помолвлена с Дональдом Трампом-младшим, старшим сыном президента.

"Она не была членом моей семьи. Она, по-видимому, встречалась с моим сыном очень давно", – сказал он журналистам.

Женщины из окружения главы Белого дома, по мнению издания, не более склонны к скандалам, чем мужчины. Они неоднократно становились объектом пристального внимания и призывов к их отстранению.

В частности, директор ФБР Каш Патель был вынужден ответить на вопросы о своем поведении, в том числе на обвинения в чрезмерном употреблении алкоголя, привлечении отряда SWAT для охраны своей девушки и использовании правительственного самолета в личных целях.

Издание добавило, что министра торговли Говарда Лютника уличили во лжи относительно его отношений с Джеффри Эпштейном.

Кроме того, министр войны Пит Хегсет делился информацией об ударах по йеменским хуситам в мессенджере Signal. В одном из чатов находился журналист, в другом – жена и брат Хегсета.

"Ни Патель, ни Лютник, ни Хегсет не лишились своих постов", – говорится в сообщении.

The Washington Post подчеркнула, что за полтора года второго срока Трампа с должностей в его кабинете ушло больше женщин, чем за аналогичный период правления любого предыдущего президента США.

"Я никогда не видела ситуации, когда все первые кадровые изменения в правительстве касались представителей одного пола – исключительно женщин", – отметила приглашенный научный сотрудник по вопросам государственного управления и директор Инициативы по улучшению межотраслевых отношений и государственного управления в Институте Брукингса Кэтрин Данн Тенпас.

Отмечается, что в настоящее время на высоких должностях в команде Трампа остаются четыре женщины. Это глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс, министр сельского хозяйства Брук Роллинс, глава Управления по делам малого бизнеса Келли Леффлер и министр образования Линда Макмехон.

Критика в адрес Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что британский предприниматель и основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон обвинил президента США Дональда Трампа в том, что тот "подыгрывает диктаторам и автократам". В частности, Брэнсон раскритиковал Трампа в ответ на сообщение о том, что тот лишил Украину доступа к системе Starshield Пентагона. По его словам, европейские лидеры должны преодолеть первоначальный шок от недавних действий Трампа и взять на себя ответственность. Британский предприниматель отметил, что речь идет не только о суверенитете Украины, но и о свободе Европы. По его мнению, и за то, и за другое стоит бороться.

Также мы писали, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони высказала мнение, что соглашение между США и Россией о поставках дизельного топлива является слишком рискованным решением. Кроме того, оно противоречит международным усилиям, направленным на то, чтобы заставить российского диктатора Владимира Путина начать переговоры о прекращении войны против Украины. Мелони подчеркнула, что 27 стран ЕС должны определить авторитетного представителя, который будет вести переговоры от имени всего Евросоюза по поводу российско-украинской войны.

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