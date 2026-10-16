Украина возвращает танки на поле боя, придумывая новые способы их защиты, – Forbes

Пока россияне вынуждены идти в штурм пешком, украинская армия вновь задействует танки в наступлении.

Украинские военные начали применять новую тактику использования бронетехники, которая позволяет проводить ограниченные механизированные маневры, несмотря на постоянную угрозу со стороны российских беспилотников. Речь идет о сочетании танков и боевых машин пехоты с дронами сопровождения и дополнительной противодроновой защитой. Об этом пишет Forbes.

Как рассказывает автор публикации, танки играли важную роль на начальном этапе полномасштабного вторжения России. Однако распространение ударных беспилотников постепенно ограничило применение бронетехники, вынудив обе стороны чаще полагаться на пехотные операции. И вот теперь украинцы заново изобрели применение танков в новых условиях.

Пример нового подхода демонстрирует видео, опубликованное украинским военным блогером и, вероятно, связанное с действиями 475-го отдельного штурмового полка. На кадрах украинский танк и боевая машина пехоты Bradley движутся по дороге под атаками российских дронов, при этом продолжая обстреливать обнаруженные цели.

Видео дня

Бронетехнику сопровождают украинские FPV-дроны, которые перехватывают беспилотники противника. В одном из эпизодов украинский дрон меняет траекторию российского FPV, преследует его и уничтожает до того, как тот добирается до бронемашин. Впереди также действуют тяжёлые бомбардировщики "Vampire", которые разведывают позиции врага и сбрасывают боеприпасы на вероятные места расположения российских военных.

Дополнительную защиту обеспечивает так называемая "ежовая" броня – конструкция из металлических стержней, выступающих за пределы корпуса машины. Она должна заставлять дроны взрываться на расстоянии от основной брони. На видео Bradley подвергается удару дрона типа "Молния", однако, судя по кадрам, получает незначительные повреждения и продолжает движение.

"Сочетание сопровождения дронами и "ежовой" брони создает многоуровневую оборонную стратегию против различных типов угроз со стороны беспилотников", – констатирует автор публикации.

По оценке автора, украинские военные используют небольшие группы – по две-три бронемашины. Это облегчает прикрытие с воздуха, ведь большие колонны проще обнаружить, а для их защиты требуется больше дронов и операторов.

В то же время у этой тактики есть уязвимые места. Во время перехвата вражеских беспилотников могут возникать пробелы в прикрытии, а дронам Vampire приходится периодически возвращаться для пополнения боекомплекта и зарядки батареи. Дополнительная броня также не гарантирует полной безопасности: повторные удары способны в конечном итоге вывести машину из строя.

Украина применяет новый подход на фоне успешных контрнаступлений на нескольких участках фронта, в частности в Харьковской и Донецкой областях. Возвращение танков может помочь ВСУ уничтожать укрепленные позиции прямым огнем, в то время как дроны будут обеспечивать разведку и прикрытие. Однако превращение локальных успехов в масштабные прорывы остается сложной задачей из-за интенсивного использования российских беспилотников.

По мнению обозревателя, дальнейшая эффективность бронетанковых операций будет зависеть от того, какая сторона сможет обеспечить локальное превосходство в воздухе с помощью дронов. Россия также может перенимать украинские наработки, что усилит конкуренцию в области разработки средств защиты бронетехники и поражения машин противника.

Война в Украине

Как писало УНИАН, Силы обороны атаковали Сургутский завод по стабилизации конденсата в Ханты-Мансийском округе, расположенный в 2400 км от границы. Предприятие производит топливо и имеет мощность до 12 млн тонн сырья в год. В результате удара на заводе возник пожар, сообщили OSINT-аналитики.

Также мы писали, что в Украине представили первый медицинский дрон StarGate для эвакуации раненых с поля боя, который уже передан на испытания одной из боевых бригад. Аппарат может перевозить до 150 кг, имеет дальность полета 15 км, скорость до 105 км/ч и оснащен системами искусственного интеллекта для работы без GPS. Военные называют его потенциально революционным средством эвакуации, но подчеркивают, что требуется время для проверки эффективности в реальных условиях.

Вас также могут заинтересовать новости: