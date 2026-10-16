Новый отопительный сезон: в Минсоцполитики рассказали, как оформить субсидию

Отопительная субсидия начисляется за период с 16 октября по 15 апреля включительно.

Украина приблизилась к началу отопительного сезона 2026–2027 годов. Для многих людей сейчас актуален вопрос оформления субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. В Минсоцполитики рассказали, как подать заявление на субсидию.

Для большинства граждан Пенсионный фонд перечислит субсидию автоматически.

"Для большинства людей, которым уже назначена жилищная субсидия, Пенсионный фонд перечислит её автоматически. Повторно подавать заявление не нужно, если обстоятельства, влияющие на право или размер субсидии, не изменились", – отметили в Минсоцполитики.

Видео дня

Подать заявление на субсидию необходимо тем, кто оформляет её впервые, кому отказали в назначении помощи на неотопительный сезон, а также домохозяйствам, в которых изменились обстоятельства, которые могут повлиять на право получения выплат.

Заявление и декларацию можно подать в Пенсионный фонд лично, отправить по почте или оформить онлайн через веб-портал или мобильное приложение ПФУ. Также документы принимают в центрах предоставления административных услуг (ЦНАУ) и через уполномоченных представителей территориальных общин.

"Если подать заявление в течение двух месяцев с начала отопительного сезона, субсидию назначат с его начала (с октября) – при условии, что право на неё уже возникло", – отметили в Минсоцполитики.

Отопительную субсидию назначают на период с 16 октября по 15 апреля включительно. За октябрь помощь рассчитают за 16 дней – с 16-го по 31-е число, независимо от того, сколько дней фактически предоставлялась услуга. Средства за октябрь выплатят в ноябре.

При расчете субсидии могут учитываться расходы на тепловую энергию, природный газ и электроэнергию, используемые для централизованного, автономного или индивидуального отопления.

Проверить субсидию можно будет в личном кабинете на веб-портале Пенсионного фонда Украины в разделе "Моя субсидия".

Новый отопительный сезон – другие новости

Сегодня, 16 октября, в Киеве начался отопительный сезон. По словам мэра столицы Виталия Кличко, в части Днепровского и Дарницкого районов тепло пока не будут подавать из-за значительных повреждений энергообъекта, которые он недавно получил. В настоящее время там ведутся восстановительные работы.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко предупреждал, что зимой наибольшие проблемы могут возникнуть в районах Киева, которые получают тепло и электроэнергию от крупных ТЭЦ.

Вас также могут заинтересовать новости: