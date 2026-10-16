Конкурент AliExpress и Temu: в Украину заходит крупный польский маркетплейс

На начальном этапе к программе присоединились несколько сотен продавцов из Польши.

Польский маркетплейс Allegro начинает пилотные продажи в Украине. На старте покупателям предложат более миллиона товаров.

Издание WProst пишет, что значительная часть ассортимента ориентирована на сезонные потребности украинцев в зимний период. Речь идет о генераторах, портативных электростанциях, инструментах, газовых плитах и средствах гигиены.

Для доставки заказов Allegro сотрудничает с "Новой почтой". Параллельно компания налаживает работу систем обработки заказов и таможенного оформления. Заказы доступны на сайте Allegro.pl и через мобильное приложение маркетплейса, поддерживающее украинский язык.

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Пока Allegro лишь тестирует выход на украинский рынок. Поэтому оценивать перспективы полноценной конкуренции с Temu пока рано. Дальнейшее развитие платформы будет зависеть от результатов пилотного проекта и спроса со стороны украинских покупателей.

Потенциальную аудиторию на украинском рынке компания оценивает примерно в 12 миллионов человек. Дополнительным преимуществом может стать узнаваемость бренда среди украинцев, проживающих в Польше.

Справка УНИАН. Allegro – польский маркетплейс и один из крупнейших игроков электронной коммерции в Европе. Компания уже расширила свою деятельность за пределы Польши и работает, в частности, в Чехии, Словакии и Венгрии.

По данным Allegro, на этих рынках её услугами пользуются почти 6 миллионов покупателей, а бизнес ежегодно растёт примерно на 100%. Компания уверенно конкурирует с мировыми гигантами благодаря широкому ассортименту и привлекательным ценам.

Налог на посылки в Украине – последние новости

Недавно Верховная Рада приняла закон, предусматривающий введение 20% НДС на товары стоимостью до 150 евро, заказанные украинцами через иностранные маркетплейсы. По расчетам, принятие законопроекта позволит ежегодно дополнительно привлекать в государственный бюджет около 10 млрд грн налоговых поступлений.

Ранее УНИАН сообщал, что из-за изменения налогообложения посылок может вырасти цена на оборудование для генераторов.

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