Трамп утверждает, что не отдавал приказ ограничить Starlink в Украине

Американский президент подчеркнул, что у него хорошие отношения с Зеленским.

Президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре опубликует некие "подробности", отвечая на слова о том, что "он хочет ухода Владимира Зеленского, несмотря на то что войну начал Владимир Путин". Об этом пишет Clash Report.

Журналист ему напомнил, что он назвал Украину позором за то, что она наносит удары по России, добавив: "Вы хотите, чтобы Зеленский ушёл. Вы забыли, что именно президент Путин начал войну?"

"Ну, знаете, я знаю подробности, хорошо? И в какой-то момент я обнародую эти подробности. Но меня ничего не волнует, кроме одного: я хочу, чтобы эта война наконец закончилась. В среднем каждый месяц погибают 25 тысяч военнослужащих. В прошлом месяце погибли 32 тысячи военнослужащих. И я думаю, что оба лидера - я веду переговоры с ними обоими - тоже хотят, чтобы эта война закончилась. И я думаю, что она закончится. Это всё, что меня волнует. Я хочу, чтобы эта война закончилась", - сказал он.

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Трамп также отрицает причастность властей США к ограничениям Starlink в Украине:

"Я не знаю [кто это сделал]. Потому что это был не я. И я не думаю, что это был Илон [Маск]. По-моему, всё осталось по-прежнему. Я не уверен, что его вообще отключали. Это были не мы. Я проверил сегодня утром. Они говорят, что всё работает так же, как и всегда".

При этом американский президент подчеркнул, что у него хорошие отношения с Зеленским.

Трамп и Starlink

Ранее высокопоставленный американский чиновник говорил, что Трамп не отдавал распоряжений об ограничении доступа Украины к спутниковой системе Starshield компании SpaceX.

На вопрос, приказывал ли президент США ограничить использование Украиной комплекса Starshield, чиновник в четверг ответил, что президент никогда не обращался с таким запросом.

В то же время американский чиновник не исключает, что соответствующее решение могли принять другие представители американской администрации или учреждения.

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