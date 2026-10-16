Украина накопила рекордный объем газа и даже продала его за границу

В то же время оккупанты уже нанесли по объектам "Нафтогаза" вдвое больше ударов, чем в прошлом году.

Накануне зимы Украина сформировала крупнейшие запасы газа за последние шесть лет, несмотря на резкое увеличение количества ударов российских оккупантов. Об этом со ссылкой на данные "Нафтогаза" сообщает Reuters.

Запасы газа в подземных хранилищах достигли 16 млрд кубометров - это самый высокий уровень с 2020 года. В то же время только в текущем году враг более 400 раз наносил удары по объектам "Нафтогаза" - вдвое больше, чем за весь 2025 год.

Враг наносил удары по инфраструктуре добычи, переработки и транспортировки нефти и газа, а также по теплоэлектростанциям в прифронтовых регионах.

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Сколько газа потребуется в отопительный сезон

Предыдущий отопительный сезон Украина начинала с запасами менее 14 млрд кубометров. По оценкам правительства, для перезимовки стране необходимо иметь в резерве не менее 13,2 млрд кубометров газа.

Рост запасов происходит на фоне сокращения потребления, что в значительной степени обусловлено российскими ударами по промышленной инфраструктуре, из-за которых уже пришлось остановить работу некоторых предприятий.

Сильные морозы и российские удары по подземным хранилищам газа вынудили "Нафтогаз" импортировать рекордный объем - 7,8 млрд кубометров газа - в течение 2025 года и первого квартала 2026 года.

В этом сезоне компания начала закупки газа заранее: на данный момент заключены контракты на поставку более 1 млрд кубометров импортного газа, 25% которого составляет сжиженный природный газ. Украина эксплуатирует крупнейшие в Европе подземные хранилища газа общей вместимостью около 30 млрд кубометров.

Украина начала экспорт газа впервые с 2022 года

В то же время накануне, 15 октября, отечественные компании продали около 12,75 млн кубометров природного газа на первых экспортных торгах "Украинской энергетической биржи". Цены продажи составили 69–69,03 евро за МВт·ч, пишет ExPro Consulting.

Согласно результатам торгов, продавцы реализовали весь предложенный ресурс на общую сумму около 9,36 млн евро. Конечные цены оказались примерно на 21% ниже стартовых. При этом экспортная цена на 89% превысила внутреннюю.

Отопительный сезон в Украине - главные новости

Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что в этом году Украина значительно лучше подготовилась к зимнему периоду, чем в предыдущие годы. По его словам, несмотря на смену тактики, цель атак российских оккупантов остается прежней - лишить украинцев электроэнергии, воды и отопления.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко сообщил УНИАН, что самым опасным городом зимой будет Киев, который испытывает огромный дефицит собственной генерации электроэнергии. Среди районов, находящихся в особой зоне риска, - в частности, Голосеевский и часть Печерского.

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