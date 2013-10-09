В Украине стало меньше заключенных более чем на 40% - МВД

Как сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью МВД Украины, такие данные привел первый заместитель начальника Главного следственного управления МВД Украины Александр Гончаров во время встречи с делегацией Европейского комитета по вопросам предотвращения истязаний.

По словам Гончарова, с начала года в Едином реестре досудебных расследований зарегистрировано более 1,1 млн заявлений и сообщений о преступлениях. Он отметил, что ежемесячно в Украине регистрируется 132 тыс. правонарушений, или почти 4,4 тыс. – за сутки.

Гончаров информировал представителей Еврокомитета, что "новый УПК реализовал в себе ряд прогрессивных положений, направленных на обеспечение прав участников уголовного процесса". В первую очередь, как отметил Гончаров, это касается реального обеспечения прав граждан путем закрепления принципа состязательности сторон, эффективного обеспечения права на защиту и обязательного участия в судопроизводстве исключительно профессионального защитника – адвоката.

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Кроме того, по его словам, было устранено дублирование одних и тех же процессуальных действий, введен в уголовное судопроизводство институт соглашений. То есть, речь идет о примирении между потерпевшим и подозреваемым или обвиняемым, а также о заключении соглашения относительно признания вины – между подозреваемым, обвиняемым и прокурором. Это позволило учитывать интересы потерпевшей стороны, а также уменьшило применение к гражданам репрессивных мер уголовно-правового характера.

Как отметил Гончаров, в Украине начали применяться новые виды мер пресечений – домашний арест, личное обязательство, личная порука. Так, личное обязательство избрано в отношении 27 тысяч подозреваемых, что составляет почти две трети от общего количества избранных мер пресечений. Домашний арест был избран в отношении 4,4 тысяч подозреваемых, залог – в отношении 737 человек, личная порука – в отношении почти 500 подозреваемых.

Как сообщал УНИАН, новый Уголовный процессуальный кодекс вступил в силу 20 ноября 2012 года.