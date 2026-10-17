Имитируют голоса родственников и друзей: The Independent рассказал, как распознать звонки мошенников

Среди тревожных признаков, на которые следует обратить внимание, – звонок, во время которого собеседник просит о чем-то в срочном порядке, требует от жертвы сохранить это в тайне и просит денег и т. п.

Преступники используют искусственный интеллект, чтобы имитировать голоса и лица родственников и друзей жертв мошенничества, чтобы те легче согласились перечислить деньги, сообщает The Independent.

Издание признает, что технологический прогресс в сфере дипфейк-звонков, сообщений и видео, созданных с помощью искусственного интеллекта, затрудняет доверие к знакомому голосу, узнаваемому лицу или даже номеру, появляющемуся на дисплее телефона.

Согласно отчету UK Finance, опубликованному в начале этого года, в 2025 году мошенники похитили почти 1,3 млрд фунтов стерлингов.

Видео дня

В статье отмечается, что среди тревожных признаков, на которые следует обратить внимание, – звонок, во время которого собеседник просит о чем-то в срочном порядке, требует от жертвы сохранить это в тайне и просит деньги, банковские переводы, подарочные карты, пароли или одноразовые коды.

Добавляется, что новый номер или учётная запись также являются тревожным сигналом. Если звонит компания или банк с нового номера, нужно положить трубку и перезвонить по номеру, который у вас уже есть.

"Например, если звонит кто-то, кто выдаёт себя за представителя банка, перезвоните по номеру, указанному на обратной стороне вашей карты", – советует издание.

Чтобы проверить членов семьи в таких ситуациях, стоит договориться о семейном "кодовом слове" или общем контрольном вопросе о чем-то, что не было опубликовано в Интернете.

Если это финансовое мошенничество, сообщите об этом в банк и подайте заявление. Также стоит связаться с человеком, чьим именем воспользовались мошенники, чтобы он мог предупредить других.

Мошеннические схемы

Ранее УНИАН сообщал, что депутаты поддержали изменения в Уголовный кодекс, касающиеся установления ответственности заэлектронно-коммуникационное мошенничество. Под электронно-коммуникационной мошеннической организованной группой подразумевается объединение трех или более лиц, предварительно организованное для систематического завладения чужим имуществом или приобретения права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием. Деятельность такой организованной группы, помимо прочего, может включать сбор, хранение, обработку или использование персональных данных, информации, составляющей банковскую тайну, реквизитов платежных инструментов, индивидуальной учетной информации, кодов аутентификации или другой информации, используемой для совершения мошенничества. Такие преступления теперь наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Также мы писали, что мошенники находят всё больше способов обманывать туристов. В частности, они делают фальшивые бронирования и подделывают гидов с использованием искусственного интеллекта. Как сообщает Booking.com, количество мошеннических схем в сфере туризма за последние годы выросло на 500–900%. Почти 30% взрослых становились жертвами мошенничества в сфере путешествий или знают кого-то, кто с этим сталкивался.

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