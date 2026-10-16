Путин пригрозил Украине новыми ударами и заявил о 'захвате' Доброполья

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ продолжит наносить массированные удары по Украине. Его слова цитируют росСМИ.
По словам Путина, российские войска с начала 2026 года якобы захватили 310 украинских населенных пунктов, около 6,5 тыс. кв. км территорий. Также он заявил, что создание так называемой "зоны безопасности" на границе с Украиной решается успешно.
Кремлевский диктатор добавил, что Луганская область якобы находится полностью под контролем российских войск, а под контролем Украины якобы остается около 10% территории Донецкой области и примерно 16,5% территории Запорожской области.
Кроме того, Путин заявил, что оккупанты якобы полностью захватили Доброполье в Донецкой области, однако никаких подтверждений этой информации нет. В частности, украинские и западные аналитики сообщают, что город все еще находится под контролем Сил обороны Украины, хотя россияне и пытаются прорвать оборону. Несмотря на это, кремлевский диктатор "поздравил" оккупантов с "освобождением Доброполья".
Российский диктатор добавил, что оккупанты захватили Алексеево-Дружковку в Донецкой области. Как и в случае с Добропольем, нет никаких подтверждений слов Путина.
Также Путин заявил, что наступление российских войск якобы идет по всей линии фронта, а темпы наступления возросли.
Путин пригрозил Украине ответом на удары по НПЗ
Ранее кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва ответит Украине на удары по российским НПЗ, логистическим и энергетическим объектам. По его словам, Украине стоило подумать над последствиями, прежде чем начинать удары по маркетплейсам и другим объектам.
Также глава РФ говорил о том, что 14 октября Силы обороны Украины ударили по некоторым российским НПЗ. Однако, по его словам, нет никаких серьезных повреждений.