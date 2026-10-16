Путин пригрозил Украине новыми ударами и заявил о 'захвате' Доброполья

По словам Путина, российские войска с начала 2026 года якобы захватили 310 украинских населенных пунктов.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что РФ продолжит наносить массированные удары по Украине. Его слова цитируют росСМИ.

По словам Путина, российские войска с начала 2026 года якобы захватили 310 украинских населенных пунктов, около 6,5 тыс. кв. км территорий. Также он заявил, что создание так называемой "зоны безопасности" на границе с Украиной решается успешно.

Кремлевский диктатор добавил, что Луганская область якобы находится полностью под контролем российских войск, а под контролем Украины якобы остается около 10% территории Донецкой области и примерно 16,5% территории Запорожской области.

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Кроме того, Путин заявил, что оккупанты якобы полностью захватили Доброполье в Донецкой области, однако никаких подтверждений этой информации нет. В частности, украинские и западные аналитики сообщают, что город все еще находится под контролем Сил обороны Украины, хотя россияне и пытаются прорвать оборону. Несмотря на это, кремлевский диктатор "поздравил" оккупантов с "освобождением Доброполья".

Российский диктатор добавил, что оккупанты захватили Алексеево-Дружковку в Донецкой области. Как и в случае с Добропольем, нет никаких подтверждений слов Путина.

Также Путин заявил, что наступление российских войск якобы идет по всей линии фронта, а темпы наступления возросли.

Путин пригрозил Украине ответом на удары по НПЗ

Ранее кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Москва ответит Украине на удары по российским НПЗ, логистическим и энергетическим объектам. По его словам, Украине стоило подумать над последствиями, прежде чем начинать удары по маркетплейсам и другим объектам.

Также глава РФ говорил о том, что 14 октября Силы обороны Украины ударили по некоторым российским НПЗ. Однако, по его словам, нет никаких серьезных повреждений.

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