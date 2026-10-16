Россия изучает возможность запуска 'Гераней' со штурмовиков Су-25

Реактивные дроны можно было бы закрепить на 2-м и 10-м узлах подвески под крыльями штурмовиков.

Россия рассматривала возможность использования устаревших штурмовиков Су-25 в качестве платформ для запуска реактивных беспилотников "Герань-4" и "Герань-5" с целью увеличения дальности полета этих БПЛА. Как сообщает Defence Express, такие данные приводило Главное управление разведки.

Также появлялись материалы, указывавшие на возможность запуска с штурмовиков реактивных дронов "Герань-4" и "Герань-5". Согласно данным, появившимся в открытом доступе, реактивные дроны могли бы подвешиваться к 2-му и 10-му узлам подвески под крыльями штурмовиков. Если учитывать параметры "Герань-4" и "Герань-5" и возможности Су-25 по принятию боевой нагрузки, то вполне получалось, что один такой самолет мог бы взять два реактивных дрона.

В то же время, по словам экспертов, сама возможность размещения таких аппаратов под крыльями самолета еще не означает, что их полноценное боевое применение уже реализовано. На данный момент нет достоверных данных о том, что РФ действительно довела до практической реализации возможность запусков "Герань-4" и "Герань-5" с Су-25.

Видео дня

В издании напомнили, что Россия до сих пор имеет в своём распоряжении более 100 штурмовиков Су-25, но на фронте их применяют с ограничениями из-за небольшой номенклатуры доступного управляемого авиационного вооружения.

К тому же даже российские пропагандисты неоднократно выражали недовольство тем, что РФ пока что является единственной страной-пользователем Су-25, которая так и не смогла провести полноценную модернизацию самолета с интеграцией управляемого дальнобойного вооружения, в отличие от Азербайджана, Украины и Северной Кореи.

"Поэтому вполне вероятно, что через некоторое время россияне все-таки смогут реализовать вариант с воздушным пуском реактивных "Шахедов" с Су-25, что станет отдельным вызовом для воюющей Украины", – говорится в материале.

Российские штурмовики

Как сообщал УНИАН, в России третий опытный Як-130М успешно совершил первый полет. По словам россиян, "все системы сработали штатно", а полетная задача была "выполнена в полном объеме".

В ОАК заявляют, что включение третьего опытного самолета в полеты позволит завершить испытания в запланированные сроки и начать поставки самолета в 2028 году.

Программа Як-130М стремительно развивается. Напомним, первый опытный Як-130М совершил первый полёт в июне, а второй – в августе этого года. В сентябре самолёт представили на международной авиационной выставке El Alamein International Airshow в Египте.

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