Обама извинился перед американцами за бюджетный кризис
Президент США Барак Обама извинился перед американцами за проблемы, связанные с прекращением финансирования госучреждений, но возложил вину за кризис на своих оппонентов-республиканцев.
"Я знаю, что американцы устали от этого. Я приношу извинения за то, что вам приходится через это проходить — похоже, это происходит каждые три месяца. Господь ведает, я от этого тоже устал", — сказал президент США.
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По его мнению, республиканцы заняли неконструктивную позицию, требуя выполнить свои требования под угрозой непринятия бюджета и дефолта, сообщает РИА Новости.
"На переговорах не стоит держать людей в заложниках, требовать выкуп, чтобы получить все, что вы хотите", — сказал Обама.
Контролируемая республиканцами палата представителей отказалась принимать бюджет без пункта об отмене или переносе реализации реформы здравоохранения — одной из важнейших инициатив Обамы. Из-за этого с начала нового финансового года 1 октября финансирование госучреждений приостановилось.