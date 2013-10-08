Обама извинился перед американцами за бюджетный кризис

"Я знаю, что американцы устали от этого. Я приношу извинения за то, что вам приходится через это проходить — похоже, это происходит каждые три месяца. Господь ведает, я от этого тоже устал", — сказал президент США.

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По его мнению, республиканцы заняли неконструктивную позицию, требуя выполнить свои требования под угрозой непринятия бюджета и дефолта, сообщает РИА Новости.

"На переговорах не стоит держать людей в заложниках, требовать выкуп, чтобы получить все, что вы хотите", — сказал Обама.

Контролируемая республиканцами палата представителей отказалась принимать бюджет без пункта об отмене или переносе реализации реформы здравоохранения — одной из важнейших инициатив Обамы. Из-за этого с начала нового финансового года 1 октября финансирование госучреждений приостановилось.