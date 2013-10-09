В Кабмине говорят, что к отоплению подключено уже 96,5% жилых домов

Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минрегион).

По данным министерства, все больницы, учебные заведения и детские сады отапливаются на всей территории Украины, кроме Винницкой, Донецкой и Луганской областей, где не подключенными к теплу остаются 28 объектов социальной сферы.

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В Киеве, по состоянию на утро среды, без отопления остается почти 1,4 тыс. (13%) жилых домов. При этом в 13 областях Украины жилые дома отапливаются на 100%.

Как сообщал УНИАН, в конце сентября вице-премьер-министр Украины Александр Вилкул дал задание ускорить подключение объектов социальной сферы и жилых домов к отоплению в связи с аномально холодной осенью.

В начале октября премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что отопительный сезон можно начинать во всех регионах страны, поскольку энергоресурсов на осенне-зимний период заготовлено достаточно.