Из-за атаки РФ на Ривне повреждены жилые дома и один из крупнейших ТРЦ (фото, видео)

В результате атаки на город пострадали семь человек.

В результате дроновой атаки РФ на Ривне повреждены жилые дома и один из крупнейших торгово-развлекательных центров города. Об этом заявил глава Ровенской ОВА Александр Коваль.

"Тяжелая ночь для Ривненской области и, в частности, для областного центра. К сожалению, имеем повреждения гражданской инфраструктуры, в том числе жилой", – сообщил он.

По его данным, за медицинской помощью обратились семь человек.

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Позже он добавил, что, помимо жилого сектора, также пострадало одно из крупнейших торговых заведений города.

В Telegram-каналах появилась информация о том, что враг нанес удар по строительному маркету "Демакс", а также по ТРЦ "Экватор".

Удар по зданию университета в Ривне

13 октября российский беспилотник нанес удар по центру Ривне, повредив учебный корпус Ривненского государственного гуманитарного университета.

По информации министра образования и науки Украины Андрея Бутенко, помещение факультета музыкального искусства почти полностью выгорело. Все студенты находились в укрытиях, однако ранения получили административные сотрудники университета.

Всего в результате этой атаки пострадали 30 человек.

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