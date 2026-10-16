'До 40 часов ожидания': на границе Украины с Польшей выросли очереди

Тревоги приводят к временному приостановлению оформления грузовых перевозок и движения частного транспорта и автобусов.

Из-за российских атак на Украину замедляется движение на польско-украинских пограничных переходах в Люблинском воеводстве, сообщает Polskie Radio.

Издание пояснило, что из-за угрозы атак въезд временно приостановлен, поэтому образуются большие очереди.

"В Дорогуске на таможенное оформление приходится ждать 40 часов, в Гребенном – более 24 часов, а в Зосине – восемь часов. В течение нескольких часов ночью у нас было девять сигналов тревоги о бомбовых атаках. Утром было еще несколько. Поэтому несколько десятков сигналов тревоги перед пограничными переходами, главным образом в Дорогуске и Зосине, приводят к временному приостановлению оформления грузовых перевозок, но также и движения частного транспорта и автобусов", – рассказал Михал Дерусь из налоговой администрации в Люблине.

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По данным таможенной и налоговой служб, в Гребенном на оформление ожидают 880 грузовиков, в Зосине – 250. В то же время за последние сутки сотрудники таможенной и налоговой служб на пограничных переходах в Люблинской области оформили и пропустили более 3000 грузовиков и более 3700 легковых автомобилей.

Атаки РФ по Украине: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по мнению советника президента по технологическим инновациям в ВСУ Сергея (Флеша) Бескрестнова, Россия изучает возможности атаковать западные области Украины реактивными "Шахедами". Он рассказал, что враг запускал беспилотники из Крыма через Одессу, вдоль Молдовы, в западную часть Украины. Указывается, что четыре реактивных беспилотника долетели до Львова. Им удалось преодолеть 820 километров. Более того, несколько из них долетели еще дальше – до Луцка, преодолев 880 километров.

Также мы писали, что в Польше с октября вступили в силу упрощенные процедуры обнаружения и сбивания иностранных воздушных объектов. Вице-премьер-министр и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал, что это четкие, "жестко закрепленные" процедуры, установленные командованием, которых будут придерживаться пилоты и другие военнослужащие, задействованные в противовоздушной обороне. В частности, пилот или его командир смогут принимать решение о сбивании постороннего объекта на основе информации, собранной радарами и другими системами, либо информации, предоставленной украинской стороной.

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