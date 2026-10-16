Новую пресс-секретарь Трампа уволили через 5 дней после назначения, – NYT

Президент США заявил журналистам в пятницу, что он посоветовал Захарии "пересмотреть" своё решение относительно этой должности.

Новая пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кэти Захария была уволена в пятницу, 16 октября, пробыв в должности менее недели, сообщила The New York Times со ссылкой на трех человек, знакомых с ситуацией.

Издание отметило, что ни Белый дом, ни Захария пока официально не подтвердили эту новость.

Однако, как отмечается, Трамп заявил журналистам в пятницу, что он посоветовал Захарии "пересмотреть" свое решение относительно этой должности.

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"Честно говоря, будь я на твоем месте, я бы еще раз все обдумал. Кэти, нужно ли тебе это? Я не думаю, что тебе это нужно", – сказал он, рассказывая о своей беседе с Захарией.

В статье рассказывается, что начало работы Захарии в качестве пресс-секретаря Трампа сложилось нелегко. Во вторник состоялся ее первый и последний брифинг для прессы.

После этого появилась целая волна заголовков о том, не выдавала ли она себя за юриста. Президент США назвал её "адвокатом", несмотря на то, что она не сдала экзамен на адвоката.

Смена пресс-секретарей Трампа

Ранее УНИАН сообщал, что бывшая пресс-секретарь президента США Кэролайн Левитт ушла в декретный отпуск, а впоследствии родила дочь. Девочка появилась на свет 1 мая и получила имя Вивиана.

Левитт была младшим пресс-секретарем во время первого президентского срока Трампа. Позже она работала в суперкомитете президента, прежде чем вернуться в его предвыборную кампанию 2024 года.

Впоследствии, в августе, она сообщила, что вернётся в MAGA Inc., суперкомитет политических действий президента, после того как покинет пост пресс-секретаря Трампа.

Также мы писали, что, по данным Spiegel, половину брифинга, который и так длился всего 14 минут, новая пресс-секретарь Трампа Кэти Захария посвятила зачитыванию лестного текста о действиях Трампа. Кроме того, она лишь время от времени отрывала взгляд от листа и улыбалась. После того как ей задали три вопроса лояльные к республиканцам издания, Захария неожиданно завершила брифинг. Издание назвало это выступление "фальстартом".

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