Главное за день: обзор топ-новостей

Теракт в Индии: 14 смертей, 119 человек ранены

Взрывы в южном индийском городе Хайдарабаде забрали накануне жизни 14 человек, 119 были ранены.

Янукович начал «Диалог со страной»

Президент Украины Виктор Янукович начал «Диалог со страной». Во время разговора он, в частности, заявил, что цена на газ для населения подниматься не будет, а также поделился, чего ждет от саммита Украина-ЕС.

Минздрав: Тимошенко не нуждается в дальнейшем лечении в стационаре

Комиссия Министерства здравоохранения Украины пришла к выводу о том, что пациентка Юлия Тимошенко не нуждается в дальнейшем лечении и реабилитационных мероприятий в стационаре. «Батькивщина» считает это заявление провокацией.

Парламент разблокировали

Оппозиция разблокировала трибуну и президиум Верховной Рады, после чего спикер Владимир Рыбак открыл вторую сессию Верховной Рады.

Янукович попросил тюремщиков забрать камеры из палаты Тимошенко

Президент Украины Виктор Янукович выступает за демонтаж видеокамер в больнице, где находится осужденная экс-премьер-министр Украины Юлия Тимошенко. ГПтС пообещала, что сегодня камеры уберут.

Верховная Рада приняла заявление о евроинтеграции

Верховная Рада приняла заявление "О реализации евроинтеграционных стремлений Украины и заключении Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом".

Рада проголосовала за личное голосование (документ)

Народные депутаты приняли закон о внесении изменений в Регламент Верховной Рады.

Украина отказалась выплачивать Газпрому $ 7 млрд - Янукович

Президент Украины Виктор Янукович заявляет, что Украина отказывается заплатить российскому газовому монополисту компании "Газпром" 7 млрд долларов штрафных санкций за недобор газа.