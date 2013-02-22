Теракт в Индии: 14 смертей, 119 человек ранены

Об этом заявил в пятницу министр внутренних дел Индии Сушилкумар Синде.

Ранее сообщалось о 22 погибших, пиишет РИА Новости.

Более 30 госпитализированных находятся в критическом состоянии.

В четверг вечером около кинотеатра и у автобусной остановки в районе Дилсухнагар, где расположен большой рынок, почти одновременно произошли два взрыва. По предварительным данным, бомбы были прикреплены к велосипедам. Представители МВД заявляли, что за терактом, "совершенным с целью убить как можно больше людей", стоит "хорошо подготовленная группа".

"Правительство штата Андхра-Прадеш сформировало команду следователей, в настоящее время они расследуют преступление... Точной информации о возможных терактах в конкретном месте у нас не было. В последние два-три дня поступала информация о готовящихся терактах, и мы предупредили власти по всей стране", - приводит агентство IANS заявление Синде.

Министр отметил, что правоохранительные органы "найдут всех причастных" к теракту.