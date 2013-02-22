«Батькивщина» считает провокацией заявление Минздрава о Тимошенко

Партия «Батькивщина» считает провокацией заявление Министерства здравоохранения о завершении лечения экс-премьер-министра Юлии Тимошенко.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Батькивщины».

«Считаем провокацией заявление Министерства здравоохранения относительно завершения лечения Юлии Тимошенко, поскольку статус так называемой комиссии Минздрава является непонятным, а чиновники Минздрава, подписавшие заявление, не обследовали Юлию Тимошенко», - подчеркнули в «Батькивщине», добавив, что создание таких, подконтрольных власти, комиссий не предусмотрено действующим законодательством.

В партии также требуют допустить представителей медицинской комиссии немецкой клиники «Шарите», которые 23 февраля намереваются посетить Ю.Тимошенко.

«Требуем допустить представителей медицинской комиссии клиники «Шарите» в указанные ими дни, поскольку график встреч медиков и пациентов зависит от состояния здоровья, а не от желания тюремщиков. В противном случае персональную ответственность за жизнь Юлии Тимошенко будет нести Виктор Янукович», - отмечают в «Батькивщине».

В партии возмущены действиями власти, «которая целенаправленно пытается лишить Ю.Тимошенко права на охрану здоровья».

«Требуем от режима Януковича прекратить эти провокации и спекуляции относительно состояния здоровья Юлии Тимошенко, и хотя бы накануне саммита Украина-ЕС выполнить хоть одно из тех обещаний придерживаться демократии, которые щедро раздаются Януковичем за рубежом», - заявили оппозиционеры.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 февраля, в Министерстве здравоохранения заявили, что Ю.Тимошенко не нуждается в дальнейшем лечении в стационаре.

«Комиссия Минздрава пришла к заключению о том, что пациентка Ю.Тимошенко не нуждается в дальнейшем лечении и реабилитационных мероприятиях в стационаре”, - говорится в сообщении.

Немецкие врачи, по рекомендациям которых лечат Ю.Тимошенко, прибудут в Харьков 23 февраля.

Вместе с тем Государственная пенитенциарная служба Украины заявила, что готова обеспечить работу Международной медицинской комиссии по Ю.Тимошенко с 25 февраля, то есть после ближайших выходных дней.

Справка УНИАН. Ю.Тимошенко в октябре 2011 года была приговорена к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с РФ.

Она отбывает наказание в Качановской колонии в Харькове. Вместе с тем в мае 2012 Ю.Тимошенко была госпитализирована в ЦКБ «Укрзализныци» из-за проблем со спиной.