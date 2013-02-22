Янукович попросил тюремщиков забрать камеры из палаты Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе общения с гражданами в рамках телепроекта «Диалог со страной», который транслируется в прямом эфире семи общенациональных телеканалов.

“Возник вопрос, предостережение относительно снятия (демонтажа - УНИАН) видеокамер, еще какие-то вопросы. Такие вопросы, я считаю, что я имею право выразить свою точку зрения”, - сказал Президент.

В то же время он заметил, что несут ответственность те должностные лица, которые отвечают по закону за условия содержания заключенных.

“Я им не могу приказывать: вы вот это сделайте, тогда я буду отвечать... Понимаете. Но выразить свою точку зрения я обязан. Поэтому, я считаю, что такие вопросы, как создание условий, например для Ю.Тимошенко, которых она требует, что реально можно сделать - я бы убрал эти камеры, чтобы не раздражать никого”, - сказал Президент, выразив убеждение, что его должны услышать в этом вопросе.

“Я бы очень хотел, чтобы они меня услышали и это сделали”, - сказал В.Янукович.

Как сообщал УНИАН, 9 мая 2012 года Ю.Тимошенко была госпитализирована из Качановской исправительной колонии в ЦКБ «Укрзализныци».

8 января 2013 года Ю.Тимошенко объявила акцию гражданского неповиновения. "Чтобы уменьшить в обществе страх перед вашим режимом, чтобы еще раз сказать, что вы унижаете и разрушаете Украину, я объявляю свою личную акцию гражданского неповиновения. Именно такое мое право предусмотрено ч. 5 ст. 55 Конституции Украины. На сегодняшний день это единственное мое право, которым я могу сейчас воспользоваться", - написала Ю.Тимошенко в своем письме В.Януковичу.

В частности, экс-премьер требует прекратить видеонаблюдение за ней, постоянное присутствие конвоиров-мужчин, а также разрешить осуществлять телефонные звонки.

1 февраля дочь экс-премьера Евгения Тимошенко выразила возмущение тем, что тюремщики не выполнили ни одного из законных требований Ю.Тимошенко, объявленных ею 8 января.

"Я опять посещала маму. Она до сих пор находится в душевой комнате, постоянно лежит на железном топчане. К сожалению, никаких сдвигов в выполнении ее требований нет", - сказала Е.Тимошенко..