ГПтС: Сегодня снимут камеры в палате Тимошенко

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пенитенциарной службы Украины.

Как отмечается в сообщении, руководство ГПтС поручило начальнику Качановской исправительной колонии, в пределах компетенции, убрать камеры видеонаблюдения в палате Ю.Тимошенко.

Эта информация сотрудниками колонии уже доведена до сведения Ю.Тимошенко, проинформировали в пресс-службе.

«В ближайшее время, сегодня, камеры будут убраны», - подчеркнули в пенитенциарной службе.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 февраля, Президент Украины Виктор Янукович высказался за целесообразность демонтажа видеокамер в палате Ю.Тимошенко.

“Я считаю, что такие вопросы, как создание условий, например для Ю.Тимошенко, которые она требует, которые реально можно сделать - я бы убрал эти камеры, чтобы не раздражать никого”, - сказал Президент, выразив убеждение, что его должны услышать в этом вопросе.

“Я очень бы хотел, чтобы они (сотрудники ГПтС – УНИАН) меня услышали и это сделали”, - сказал В.Янукович.

Справка УНИАН. 9 мая 2012 года Ю.Тимошенко была госпитализирована из Качановской исправительной колонии в ЦКБ «Укрзалізниці».

8 января 2013 года Ю.Тимошенко объявила акцию гражданского неповиновения. "Чтобы уменьшить в обществе страх перед вашим режимом, чтобы еще раз сказать, что вы унижаете и разрушаете Украину, я объявляю свою личную акцию гражданского неповиновения. Именно такое мое право предусмотрено ч. 5 ст. 55 Конституции Украины. На сегодняшний день это единственное мое право, которым я могу сейчас воспользоваться", - написала Ю.Тимошенко в своем письме В.Януковичу.

В частности, экс-премьер требует прекратить видеонаблюдение за ней, постоянное присутствие конвоиров-мужчин, а также разрешить осуществлять телефонные звонки.