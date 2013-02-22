Янукович рассказал, чего ожидает от саммита Украина-ЕС

Президент Украины Виктор Янукович надеется, что на саммите Украина - Европейской Союз в Брюсселе 25 февраля Украина перейдет к следующему этапу работы по подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в ходе общения с гражданами в рамках телепроекта «Диалог со страной», который транслируется в прямом эфире семи общенациональных телеканалов.

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"Я думаю, что будет принято решение о подготовке к следующему этапу, который должен привести к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС", - сказал В.Янукович.

После этого, по словам Президента, также важным вопросом является создание зоны свободной торговли с ЕС.

В.Янукович сказал, что следующим шагом должна стать реализация Плана действий по либерализацию визового режима с ЕС.