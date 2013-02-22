Янукович начал «Диалог со страной»

Как передает корреспондент УНИАН, общение с гражданами происходит в студии «Шустер LIVE» на киностудии им. А.Довженко.

В студии, кроме Президента, находятся пять телеведущих украинских каналов, которые транслируют этот диалог, - Первый национальный, «1+1», ICTV, «Украина» и «Интер», «5 канал», УТР.

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Ведущий С.Шустер сообщил, что этот проект транслируют ведущие телеканалы страны, а на связи со студией - граждане со всех уголков Украины.